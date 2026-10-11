به گزارش خبرنگار میراث آریا ،علی اصغر شالبافیان امروز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ افزود: تنوع شهرستان‌هایی که میزبان جاذبه‌های گردشگری هستند و تمرکز آثار تاریخی‌فرهنگی در آن‌ها، باعث شده گردشگری استان فارس محدود به شهر شیراز نماند؛ چنان‌که بسیاری از آثار ثبت‌جهانی ما در حاشیه شیراز و در سراسر استان پراکنده‌اند و همین موضوع، فارس را به استانی متمایز تبدیل کرده است.

‌رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مرکزیت جغرافیایی استان فارس و قرار گرفتن آن در محور اتصال بسیاری از استان‌ها را مزیتی مضاعف دانست و تصریح کرد: این مزیت، هم در گردشگری خارجی و هم در گردشگری داخلی قابل بهره‌برداری است.

شالبافیان درباره همایش سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز برگزارشده در استان فارس اظهار داشت: این همایش از جهات متعدد ابعاد منحصربه‌فردی داشت؛ نخستین رویدادی بود که توانست ابعاد مختلف مشوق‌های تدوین‌شده و به‌تصویب‌رسیده را برای ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران روشن و تشریح کند.

او با اشاره به شش پنل تخصصی این رویداد گفت: معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری، واردات تجهیزات گردشگری، گردشگری ترکیبی و موضوعات نظیر آن، فرصت عملی و عینی برای آشنایی سرمایه‌گذاران با این مشوق‌ها فراهم کرد.

‌رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همچنین از گفت‌وگوی رودررو میان سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی دیگر از دستاوردهای همایش یاد کرد و افزود: این رویداد بستری ایجاد کرد تا طرف‌ها با یکدیگر گفت‌وگو کنند و در قالب یک پلتفرم مشترک به تعامل بپردازند؛ که یکی از اصلی‌ترین اهداف همایش نیز همین بود.

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