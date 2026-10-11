۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۰

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خبر داد؛

 همایش سرمایه‌گذاری فارس، نخستین رویداد تشریح مشوق‌های سرمایه‌گذاری گردشگری

 همایش سرمایه‌گذاری فارس، نخستین رویداد تشریح مشوق‌های سرمایه‌گذاری گردشگری

‌رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های متعدد استان فارس در حوزه گردشگری گفت: تنوع ظرفیت‌های این استان، به‌ویژه در گردشگری تاریخی‌فرهنگی، گردشگری سلامت و پیوند فرهنگی با کشورهای حوزه خلیج فارس، موجب شده فارس از منظر بازار هدف نیز مزیت ویژه‌ای داشته باشد.

   به گزارش خبرنگار میراث آریا ،علی اصغر شالبافیان امروز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ افزود: تنوع شهرستان‌هایی که میزبان جاذبه‌های گردشگری هستند و تمرکز آثار تاریخی‌فرهنگی در آن‌ها، باعث شده گردشگری استان فارس محدود به شهر شیراز نماند؛ چنان‌که بسیاری از آثار ثبت‌جهانی ما در حاشیه شیراز و در سراسر استان پراکنده‌اند و همین موضوع، فارس را به استانی متمایز تبدیل کرده است.

‌رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مرکزیت جغرافیایی استان فارس و قرار گرفتن آن در محور اتصال بسیاری از استان‌ها را مزیتی مضاعف دانست و تصریح کرد: این مزیت، هم در گردشگری خارجی و هم در گردشگری داخلی قابل بهره‌برداری است.

شالبافیان درباره همایش سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز برگزارشده در استان فارس اظهار داشت: این همایش از جهات متعدد ابعاد منحصربه‌فردی داشت؛ نخستین رویدادی بود که توانست ابعاد مختلف مشوق‌های تدوین‌شده و به‌تصویب‌رسیده را برای ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران روشن و تشریح کند.

او با اشاره به شش پنل تخصصی این رویداد گفت: معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری، واردات تجهیزات گردشگری، گردشگری ترکیبی و موضوعات نظیر آن، فرصت عملی و عینی برای آشنایی سرمایه‌گذاران با این مشوق‌ها فراهم کرد.

‌رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همچنین از گفت‌وگوی رودررو میان سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی دیگر از دستاوردهای همایش یاد کرد و افزود: این رویداد بستری ایجاد کرد تا طرف‌ها با یکدیگر گفت‌وگو کنند و در قالب یک پلتفرم مشترک به تعامل بپردازند؛ که یکی از اصلی‌ترین اهداف همایش نیز همین بود.

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کد خبر 1405071902138
بهپور کریمیان
دبیر محمد آوخ

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