مهر شیراز راهبردی برای تثبیت جایگاه جهانی شیراز در گردشگری است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی امروز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در رویداد ویژه برنامه مهر شیراز که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از فعالان صنعت گردشگری در هتل هما شیراز برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی شیراز برای توسعه گردشگری و ارتقای جایگاه این شهر در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، برنامه «مهر شیراز» را رویکردی راهبردی برای برندسازی جهانی و تقویت چرخه اقتصادی گردشگری دانست و افزایش ماندگاری گردشگران را یکی از اهداف محوری این طرح برشمرد.

مریدی با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به تجربه گردشگران، توسعه رویدادهای شبانه‌روزی و هوشمندسازی اماکن تاریخی را از محورهای مورد توجه این برنامه عنوان کرد؛ رویکردی که می‌تواند با گسترش فرصت‌های بازدید و تقویت پیوند میان جاذبه‌های تاریخی و برنامه‌های فرهنگی، به پویایی بیشتر گردشگری شهری کمک کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با بیانی شاعرانه به پیشینه تمدنی شیراز و جایگاه ماندگار آن در حافظه فرهنگی جهان پرداخت و بر هویت تاریخی و ادبی این شهر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های گردشگری فارس تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در توصیف شیراز، این شهر را سرزمینی دانست که تاریخ، شعر و مهمان‌نوازی در تار و پود هویت آن تنیده شده است؛ شهری که پیوند با فرهنگ و مردم آن می‌تواند تجربه‌ای فراتر از بازدید صرف از جاذبه‌های گردشگری برای مسافران رقم بزند.

مریدی با تأکید بر اهمیت ارتباط عمیق گردشگر با مقصد، اظهار کرد: گردشگر کسی نیست که از اینجا بگذرد؛ کسی است که می‌خواهد بخشی از اینجا شود.

این نگاه، بر ضرورت حرکت به سوی گردشگری مبتنی بر تجربه فرهنگی تأکید دارد؛ الگویی که در آن، آشنایی با میراث تاریخی، ادبیات، سبک زندگی و فرهنگ مهمان‌نوازی مردم، بخشی از تجربه سفر محسوب می‌شود.

او همچنین با اشاره به جایگاه حافظ در هویت فرهنگی شیراز، مهمان‌نوازی را از ویژگی‌های ریشه‌دار این سرزمین دانست و با خوشامدگویی به حاضران، بر پیوند میان میراث فرهنگی و احساس تعلق گردشگران به مقصد تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان سخنان خود، با دعوت از میهمانان برای ماندگاری بیشتر در شیراز، پیام این شهر به گردشگران را چنین بیان کرد: این خاک خانه توست تعبیری که در کنار تأکید بر فرهنگ مهمان‌نوازی، بیانگر نگاه هویت‌محور به توسعه گردشگری در فارس است.

برنامه مهر شیراز با تمرکز بر برندسازی گردشگری، توسعه رویدادها و افزایش ماندگاری مسافران، در پی تقویت جایگاه شیراز به‌عنوان مقصدی فرهنگی و تاریخی است؛ مقصدی که ظرفیت‌های آن، از میراث تمدنی و ادبی تا فرهنگ مهمان‌نوازی، می‌تواند نقشی مؤثر در رونق پایدار گردشگری استان فارس ایفا کند.

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