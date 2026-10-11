به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، در رویداد گردشگری مهر شیراز و در ادامه برنامه‌های سفر یک‌روزه خود به این شهر، با بیان اینکه فارس و شیراز فراتر از مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، حامل روح و هویت تمدنی ایران هستند، گفت: فارس، ایران ما و جان ماست و باید ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی این جغرافیا را با رویکردی علمی و راهبردی برای ایرانیان و سپس جهانیان بازشناسی و معرفی کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به پیوند عمیق عاطفی و هویتی ایرانیان با سرزمین خود اظهار کرد: ما به این سرزمین دل بسته‌ایم و به آن وابسته‌ایم. باید از خود بپرسیم چرا با ورود به شیراز حالمان خوب می‌شود و چرا نام فارس، بناهای تاریخی، راه‌ها، خیابان‌ها و میراث‌فرهنگی آن چنین تأثیر عمیقی بر احساس و اندیشه ایرانیان می‌گذارد. پاسخ این پرسش را باید در پیوند میان تاریخ، فرهنگ، معرفت و هویت این سرزمین جست‌وجو کرد.

او با تفکیک میان ظرفیت‌های کالبدی و لایه‌های معنایی شیراز و فارس افزود: این استان افزون بر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری، از یک سرمایه معنوی و معرفتی برخوردار است که آن را به یکی از کانون‌های ممتاز تمدنی ایران تبدیل می‌کند. زیارت شاهچراغ، حضور در حافظیه و سعدیه و بازدید از تخت‌جمشید و دیگر محوطه‌های تاریخی فارس، در کنار یکدیگر، تصویری از پیوستگی میراث معنوی، ادبی و تاریخی ایران ارائه می‌دهند.

فارس؛ جغرافیایی که هنوز تمام ظرفیت‌های تمدنی آن شناخته نشده است

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به گستره آثار تاریخی و فرهنگی فارس، بر ضرورت عبور از نگاه محدود به چند مقصد شناخته‌شده و توجه به تمام جغرافیای این استان تاکید کرد و گفت: همه این جغرافیا واجد لایه‌های تاریخی و تمدنی ارزشمندی است که بخش قابل‌توجهی از آن همچنان نیازمند پژوهش، کاوش، مستندسازی و معرفی عمومی است.

او ظرفیت تاریخی فارس را پشتوانه‌ای مهم برای ارتقای جایگاه فرهنگی و گردشگری استان دانست و افزود: آنچه امروز از میراث این سرزمین می‌شناسیم، تنها بخشی از واقعیت تاریخی آن است. باید با سرمایه‌گذاری هدفمند و متناسب با ابعاد این ظرفیت، لایه‌های پنهان تاریخ و تمدن فارس را برای مردم ایران و جامعه جهانی آشکار کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت شهرستان‌های تاریخی استان، از فیروزآباد و دیگر کانون‌های تمدنی فارس به‌عنوان بخش‌هایی از این منظومه تاریخی یاد کرد و با تاکید بر ضرورت استمرار پژوهش‌های میدانی و کاوش‌های باستان‌شناختی پیشنهاد داد مرکز مطالعات فارس در شیراز فعال شود تا مطالعات علمی درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن این استان به‌صورت مستمر و نظام‌مند دنبال شود.

او همچنین بر ضرورت تقویت آموزش میراث‌فرهنگی در مدارس تاکید کرد و گفت: نسل جوان باید بداند در چه جغرافیای تاریخی و تمدنی زندگی می‌کند. آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با میراث سرزمین خود، زمینه‌ساز تقویت احساس تعلق، هویت ملی و امید به آینده خواهد بود. شناخت عمیق‌تر این ظرفیت‌ها می‌تواند پیوند نسل‌های جدید با سرزمین ایران را استحکام بخشد.

سرمایه‌گذاری در فارس باید متناسب با جایگاه تمدنی آن باشد

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی به فرصت‌های پایدار اقتصادی تصریح کرد: بزرگ‌ترین ظرفیت گردشگری ایران باید در فارس شکل بگیرد. تحقق این هدف مستلزم آن است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، توسعه خدمات گردشگری، تکمیل زنجیره ارزش و معرفی مقصدهای متنوع استان، متناسب با جایگاه تاریخی و تمدنی آن انجام شود.

او با بیان اینکه فارس ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های اصلی گردشگری بین‌المللی ایران را دارد، افزود: باید شرایطی فراهم شود که گردشگران از کشورهای مختلف جهان، نه‌فقط از شیراز و تخت‌جمشید، بلکه از سراسر استان، از جمله کازرون، فیروزآباد و دیگر مناطق تاریخی و فرهنگی بازدید کنند. توزیع سفر در سطح استان، علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران، زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر جوامع محلی از منافع اقتصادی گردشگری را فراهم می‌کند.

صالحی‌امیری با اشاره به تجربه ثبت‌جهانی آثار تاریخی ایران در عرصه بین‌المللی، از ضرورت دفاع علمی و مستند از میراث کشور سخن گفت و اظهار کرد: در فرآیندهای جهانی ثبت میراث، آنچه اهمیت دارد، برخورداری از پرونده‌های مستند، استدلال‌های علمی و آمادگی کارشناسی است. تجربه حضور ایران در اجلاس‌های بین‌المللی نشان داده است که با اتکا به پشتوانه تاریخی و علمی و ارائه مستندات دقیق می‌توان از جایگاه میراث ایران دفاع کرد و دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد.

سرمایه مقدس است و سرمایه‌گذار باید تکریم شود

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، سرمایه‌گذاری را یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال دانست و با تاکید بر ضرورت اصلاح نگرش‌ها نسبت به فعالان اقتصادی گفت: سرمایه مقدس و سرمایه‌گذار باید تقدیس شود.

او با بیان اینکه سرمایه‌گذاران ایرانی با وجود دشواری‌ها در کشور مانده‌اند و در مسیر ساختن آینده ایران فعالیت می‌کنند، افزود: باید از نگاه‌های تخریبی نسبت به سرمایه و سرمایه‌گذار فاصله بگیریم. امروز معیشت مردم، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری وابسته است و بدون مشارکت مؤثر بخش‌خصوصی، دستیابی به اهداف بزرگ گردشگری امکان‌پذیر نخواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اینکه توسعه گردشگری به زیرساخت‌های متناسب با تقاضای آینده نیاز دارد، تصریح کرد: کشور باید از هم‌اکنون برای پذیرش گردشگران بیشتر آماده شود. توسعه اقامتگاه‌ها، ارتقای خدمات، تقویت شبکه حمل‌ونقل، حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران، اجزای به‌هم‌پیوسته یک سیاست توسعه‌ای هستند.

او با اشاره به آمارهای ارائه‌شده درباره روند فعالیت گردشگری کشور گفت: در هفته دولت، ۲۴۶ پروژه و در مقاطع دیگر نیز طرح‌های متعددی در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری دنبال شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که توسعه گردشگری، با وجود دشواری‌ها، متوقف نشده است.

گردشگری؛ پیوند امنیت اقتصادی، اشتغال و رونق زندگی مردم

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش اقتصادی گردشگری اظهار کرد: ما معتقدیم گردشگری فعال شود، سفره مردم، اشتغال مردم و امنیت مردم حرکت می‌کند. گردشگری از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند با ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، فرصت‌های شغلی متنوعی به وجود آورد و منافع آن را به بخش‌های مختلف جامعه منتقل کند.

او با اشاره به شرایط دشوار ماه‌های گذشته و تأثیر آن بر ورود گردشگران خارجی گفت: صنعت گردشگری کشور در ابتدای سال با افت قابل‌توجهی مواجه شد، اما در ماه‌های بعد روند بهبود آغاز شد و بر اساس ارزیابی ارائه‌شده در این نشست، در مهرماه به محدوده رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک شده‌ایم. این روند، ضرورت آمادگی زیرساختی و حمایت از فعالان گردشگری را دوچندان می‌کند.

صالحی‌امیری با اشاره به پیگیری تعاملات گردشگری با کشورهای همسایه، از اهمیت تسهیل سفرهای منطقه‌ای، تقویت ارتباطات مرزی و فعال‌شدن مسیرهای هوایی سخن گفت و افزود: توسعه گردشگری خارجی باید در کنار تقویت گردشگری داخلی دنبال شود تا کشور بتواند در شرایط متفاوت، ظرفیت‌های خود را برای جذب گردشگر حفظ کند و ارتقا دهد.

او با تاکید بر ضرورت آمادگی برای دوره رونق سفر خاطرنشان کرد: فعالان گردشگری، سرمایه‌گذاران، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری باید برای بازگشت تدریجی بازار آماده باشند. وظیفه دولت نیز این است که موانع اداری و اجرایی را از مسیر فعالیت آنان بردارد و شرایط مناسب‌تری برای توسعه کسب‌وکارهای گردشگری فراهم کند.

توسعه گردشگری روستایی؛ راهبردی برای اشتغال و جلوگیری از مهاجرت

صالحی‌امیری در ادامه، توسعه گردشگری روستایی و صنایع‌دستی را از راهکارهای مؤثر برای تقویت اقتصاد محلی، جلوگیری از تخلیه روستاها و ایجاد زمینه مهاجرت معکوس دانست و گفت: برای ماندگاری جمعیت در روستاها، باید فرصت‌های شغلی پایدار و درآمدزا ایجاد کرد؛ فرصت‌هایی که بتوانند معیشت خانوارها را تأمین کنند و انگیزه ماندن و فعالیت اقتصادی در محیط روستایی را افزایش دهند.

او با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار اقامتگاه بوم‌گردی در روستاهای کشور، بر ضرورت پیوند میان گردشگری روستایی، تولیدات محلی و صنایع‌دستی تاکید کرد و افزود: توسعه بوم‌گردی و ایجاد کارگاه‌های صنایع‌دستی می‌تواند به رونق اقتصاد روستاها کمک کند و ارزش افزوده حاصل از گردشگری را به جوامع محلی بازگرداند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اشتغال حدود ۶۷۰ هزار نفر در حوزه صنایع‌دستی کشور، بر اهمیت حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان این بخش تاکید کرد و گفت: تسهیل دسترسی به تسهیلات، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های ضروری از جمله آب، برق، گاز و ارتباطات، باید در کنار برنامه‌های توسعه گردشگری روستایی دنبال شود.

او همچنین با اشاره به حمایت‌های مالی از فعالان گردشگری و صنایع‌دستی، بر تداوم سیاست‌های حمایتی و استفاده از ظرفیت شبکه بانکی برای تقویت مشاغل محلی تاکید کرد.

تفویض اختیار و رفع موانع؛ ضرورت حکمرانی کارآمد در گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در سطوح مرکزی تاکید کرد و گفت: بخش مهمی از موانع توسعه را می‌توان با تصمیم‌گیری به‌موقع در سطح استان برطرف کرد. مدیران استانی باید در چارچوب اختیارات قانونی، امکان بیشتری برای حل مسائل و تسهیل اجرای طرح‌ها داشته باشند.

او با اشاره به مسئولیت مدیران ملی و استانی در حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری افزود: هر جا مانعی در مسیر اجرای پروژه‌ها وجود دارد، باید برای رفع آن اقدام شود. وزارتخانه نیز آمادگی دارد در مواردی که تصمیم‌گیری در سطح ملی ضرورت دارد، موضوعات را پیگیری کند تا روند اجرای طرح‌ها با تأخیرهای غیرضروری مواجه نشود.

صالحی‌امیری، توزیع متناسب اختیارات و تقویت نقش مدیریت استانی را از الزامات پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای دانست و تصریح کرد: توسعه گردشگری نیازمند هماهنگی میان دولت، مدیریت استان، بخش‌خصوصی و فعالان حرفه‌ای این حوزه است. این هماهنگی باید به تصمیم‌های اجرایی، رفع موانع و تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها منجر شود.

فارس باید به مقصدی آماده برای میزبانی از گردشگران جهان تبدیل شود

وزیر میراث‌فرهنگی در جمع‌بندی سخنان خود، با ابراز امیدواری نسبت به عبور کشور از شرایط دشوار و بازگشت رونق به صنعت گردشگری، بر ضرورت حفظ آمادگی برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی تاکید کرد و گفت: ایران با تکیه بر ظرفیت‌های تمدنی، فرهنگی و تاریخی خود می‌تواند جایگاه شایسته‌تری در گردشگری جهان به دست آورد و فارس یکی از مهم‌ترین کانون‌های تحقق این هدف است.

او با تاکید بر اینکه معرفی میراث‌فرهنگی باید به تقویت هویت ملی و افزایش احساس تعلق نسل جوان منجر شود، افزود: رسانه‌ها، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی در شناساندن ظرفیت‌های تمدنی فارس مسئولیت مهمی بر عهده دارند. باید کاری کنیم که فرزندان این سرزمین، پیش از هر چیز، با تاریخ و هویت جغرافیایی خود آشنا شوند و ارزش میراثی را که در آن زندگی می‌کنند، به‌درستی بشناسند.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی برای عبور از دشواری‌های موجود گفت: ما در شرایط سختی قرار گرفته‌ایم، اما همچنان ایستاده‌ایم و با اتکا به ظرفیت‌های ملی و همراهی مردم از این مرحله عبور خواهیم کرد. فارس و شیراز نیز با پشتوانه تاریخی و تمدنی خود می‌توانند نقشی محوری در آینده گردشگری ایران ایفا کنند، آینده‌ای که تحقق آن به برنامه‌ریزی علمی، سرمایه‌گذاری مؤثر، توسعه زیرساخت‌ها و معرفی شایسته میراث ایران به جهانیان وابسته است.

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