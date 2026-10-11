به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد،ظهر امروز نوزدهم شهریور ماه ۱۴۰۵ در همایش دست‌بافت‌های دهستان سادات محمودی که در روستای میمند برگزار شد، روستای میمند را یکی از مهم‌ترین روستاهای صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی کرد و گفت: با توجه به این ظرفیت ارزشمند، با حضور نماینده مردم در مجلس، فرماندار شهرستان و مدیرکل گمرک استان به روستا آمدیم تا از قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها، کمبودها و موانع موجود در مسیر تولید و فروش دست‌بافته‌ها آگاه شویم و گام مؤثری برای رونق این صنعت برداریم.

امیرحسینی با اشاره به اهمیت بازاریابی به عنوان اصلی‌ترین چالش هنرمندان این دهستان تصریح کرد: بسیاری از محصولات بافندگان توسط دلالان با نرخ بسیار پایین خریداری می‌شود و آن دستمزد و هنری که این عزیزان دارند به سود اقتصادی مناسب تبدیل نمی‌شود؛ هدف ما توسعه اقتصادی این روستاست.

مدیرکل میراث فرهنگی استان از شناسایی هنرمندان این حوزه و آغاز پیگیری صادرات دست‌بافته‌ها خبر داد و افزود: در این راستا با مدیرکل گمرک و رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه بویراحمد رایزنی شده و یکی از فعالان منطقه نیز آمادگی خود را برای صادرات اعلام کرده است؛ با این حال پیش از صادرات، بازاریابی در بازار داخلی کشور را در اولویت قرار می‌دهیم.

امیرحسینی از ظرفیت فروشگاه‌های مجازی به عنوان یکی از راهکارهای مهم حذف دلالان نام برد و گفت: نمایندگان شرکت دیجی‌کالا در استان کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند و برنامه آموزشی برای استفاده از این بستر ارائه می‌دهند؛ تلاش می‌کنیم این آموزش‌ها را به مناطق روستایی از جمله همین روستا بکشانیم تا همه هنرمندان صنایع دستی بتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند. همچنین بستر شرکت پست نیز در این مسیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به فاصله جغرافیایی دهستان سادات محمودی از مرکز شهرستان از راه‌اندازی میز خدمت در خود روستا خبر داد و اعلام کرد: این میز خدمت با حضور مسئولان ذی‌ربط و امام جمعه محل تشکیل می‌شود تا ثبت‌نام معرفی هنرمندان به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات و رفع سایر مشکلات بدون نیاز به تردد و هزینه اضافه در خود روستا انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در پایان بر ضرورت تشکیل شرکت تعاونی صنایع دستی تأکید کرد و گفت: اگر بافندگان زیر چتر یک تعاونی گرد هم آیند، می‌توانند محصولات خود را به عنوان نماینده همه هنرمندان منطقه در نمایشگاه‌های استانی، ملی و حتی خارج از کشور عرضه کنند؛ شرکت در این نمایشگاه‌ها برای تک‌تک هنرمندان عملاً ممکن نیست، اما یک تعاونی می‌تواند این فرصت را برای همه فراهم کند.

گفتنی است دهستان سادات محمودی به عنوان یکی از روستاهای هدف صنایع دستی کشور ثبت شده و بر اساس آمار موجود، بین شش تا هشت‌هزار نفر از جمعیت دوازده‌هزار نفری این دهستان در اداره‌کل میراث فرهنگی و صنایع دستی شناسنامه دارند.

انتهای پیام/