به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان امروز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این رویداد که با دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی، فعالان اقتصادی استان‌های دیگر و همچنین سرمایه‌گذاران شیرازی‌تبار حوزه خلیج‌فارس و با همت میراث‌فرهنگی فارس و همکاری معاونان استاندار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس برگزار شد، گفت: ما شاهد یکی از عملی‌ترین اقدامات برای تبیین و تشریح مشوق‌های سرمایه‌گذاری و امکان گفت‌وگوی رودررو میان سرمایه‌گذاران و صاحبان فرصت‌های این حوزه بودیم و کیفیت افراد شرکت‌کننده در ۶ پنل تخصصی برگزار شده، بسیار قابل‌توجه بود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در این پنل‌ها، مشوق‌هایی که با همت وزارتخانه و دولت در قالب مصوبات قانونی تصویب شده است، برای سرمایه‌گذاران تشریح شد که از آن جمله می‌توان به مشوق‌های تاسیسات گردشگری ترکیبی با حضور نزدیک به هفتاد نفر از اصلی‌ترین سازندگان استان فارس و همچنین مشوق واردات تجهیزات گردشگری اشاره کرد.

شالبافیان اظهار کرد: بهترین روش معرفی مشوق‌ها، بیان آن توسط کسانی است که خود از این امکانات بهره‌مند شده‌اند.

او با اشاره به ارائه ۱۴ بسته سرمایه‌گذاری با جزئیات فنی و اقتصادی دقیق در این نشست، اظهار کرد: این ۶ پنل که تا ظهر امروز ادامه داشت، توانست گامی عملی برای آشنایی با اقدامات دولت در حوزه سرمایه‌گذاری باشد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اینکه این نخستین نشست معاونان سرمایه‌گذاری استان‌هاست، یادآور شد: با همت وزیر میراث‌فرهنگی و نگاه ویژه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، ساختار سازمانی وزارتخانه با محوریت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی بازتعریف شد و ذیل اداره‌کل میراث‌فرهنگی تمامی استان‌ها، پست معاون سرمایه‌گذاری تعریف و مستقر شد؛ موضوعی که در راستای قانون برنامه هفتم توسعه محقق گردید.

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