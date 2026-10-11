۶۰ درصد جمعیت دهستان سادات محمودی شناسنامه صنایع دستی دارند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همایش معرفی و حمایت از دست‌بافت‌های دهستان سادات محمودی ظهر امروز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور عباس رسولی، فرماندار شهرستان دنا، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل گمرک استان، معاون صنایع دستی اداره‌کل، مدیران شهرستان، روحانیت و نماینده دفتر نماینده مجلس در روستای میمند برگزار شد.

عباس رسولی فرماندار دنا در این همایش با اشاره به اقدامات زیرساختی صورت‌گرفته در روستاهای منطقه، از اجرای بیش از ۲۵ هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت، رفع بخشی از مشکلات شبکه برق، بهبود آنتن‌دهی تلفن همراه و حل مشکل تأمین آرد روستا پس از سال‌ها انتظار خبر داد.

رسولی با تأکید بر اهمیت اشتغال به عنوان زیربنای توسعه اجتماعی گفت: اشتغال منجر به ازدواج، فرزندآوری، جوانی جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی دولت در استان است.

فرماندار دنا با اشاره به ثبت دهستان سادات محمودی به عنوان یکی از روستاهای هدف صنایع دستی کشور اعلام کرد: از جمعیت حدود دوازده‌هزار نفری این دهستان، بین شش تا هشت‌هزار نفر در اداره‌کل میراث فرهنگی شناسنامه دارند و این رقم معادل شصت درصد جمعیت دهستان است.

رسولی ادامه داد: تمامی رنگ‌ها و طرح‌های به‌کاررفته در دست‌بافت‌های این منطقه بازتاب هویت، تاریخ و فرهنگی هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و هنرمند صنایع دستی نه‌تنها زیبایی خلق می‌کند، بلکه دانش و هویت را به آیندگان می‌سپارد.

فرماندار دنا بر دو محور اساسی تأکید کرد: نخست توجه جدی به بازاریابی داخلی و صادرات خارجی در کنار تولید، و دوم توجه به کیفیت و اصالت کالا.

وی در این باره تصریح کرد: نباید تنها به بافندگی بسنده کنیم؛ باید زنجیره کامل تولید از تأمین مواد اولیه، ریسندگی، رنگرزی و بسته‌بندی را در خود این دهستان سامان دهیم تا ارزش افزوده بیشتری در همین منطقه باقی بماند.

رسولی با اشاره به تأکید استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد بر صادرات غیرنفتی اعلام کرد: اگر محصولات صنایع دستی بانوان زحمت‌کش این دهستان صادر شود، درآمد و اشتغال افزایش چشمگیری خواهد یافت و مهاجرت معکوس به روستا تقویت خواهد شد.

فرماندار دنا در پایان از برنامه‌ریزی برای تشکیل شرکت تعاونی صنایع دستی خبر داد و گفت: جلسه‌ای با حضور مشاور کارآفرینی، مدیرکل تأمین اجتماعی روستاییان و مسئولان ذی‌ربط برگزار خواهد شد تا بیمه بافندگان و ساماندهی تعاونی تعیین تکلیف شود. دو دغدغه اصلی بانوان بافنده یعنی بازاریابی و بیمه را تا جایی که در توان داریم، رفع خواهیم کرد.

در این همایش نماینده دفتر دکتر بهرامی، نماینده مردم در مجلس نیز حضور داشت. فرماندار ضمن عذرخواهی از غیاب نماینده توضیح داد: دکتر بهرامی در مسیر بودند و بازدید از طرح آبرسانی سادات محمودی در برنامه‌شان بود، اما یک اقدام فوری مانع از حضور ایشان شد و قطعاً در برنامه‌های آتی به منطقه خواهند آمد.

گفتنی است شهرستان دنا با ظرفیت‌های متنوعی از جمله صنایع دستی دهستان سادات محمودی، تولید زعفران در روستای بن‌زرد، پتانسیل‌های طبیعی بخش پاتاور و ظرفیت‌های کوهستانی کوخدان و سی‌سخت، به عنوان یکی از قطب‌های توسعه اقتصاد روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد شناخته می‌شود.

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