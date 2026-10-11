۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

سامان‌دهی نرخ تالارهای پذیرایی ایلام با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود

سامان‌دهی نرخ تالارهای پذیرایی ایلام با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از برگزاری نشست بررسی و سامان‌دهی نرخ‌گذاری و درجه‌بندی تالارهای پذیرایی استان خبر داد و گفت: تعیین نرخ‌ها بر اساس بررسی‌های کارشناسی، ایجاد رویه‌ای یکپارچه و رعایت ضوابط قانونی، از اولویت‌های این اداره‌کل برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان این حوزه است.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۹ مهرماه اظهار کرد: در راستای سامان‌دهی فعالیت تالارهای پذیرایی و ایجاد شفافیت در فرآیند نرخ‌گذاری خدمات، نشست بررسی و ساماندهی نرخ‌ها و درجه‌بندی تالارهای پذیرایی استان ایلام، با حضور اعضای مربوطه در دفتر مدیرکل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این نشست، ضرورت بررسی کارشناسی قیمت‌ها، سامان‌دهی نرخ خدمات و ایجاد رویه‌ای منسجم و یکپارچه در سطح استان مورد تأکید قرار گرفت و اعضای حاضر نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود فرآیند نرخ‌گذاری مطرح کردند.

شریفی تصریح کرد: بر اساس مصوبات این نشست، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و اتاق اصناف استان موظف شدند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به درجه‌بندی تالارهای پذیرایی تحت نظارت خود در اسرع وقت اقدام کنند.

او با تأکید بر اینکه سامان‌دهی نرخ‌گذاری باید تمام تالارهای پذیرایی استان را دربرگیرد، گفت: این فرآیند محدود به شهرستان یا واحد خاصی نخواهد بود و هدف، ایجاد نظم و شفافیت در تعیین نرخ خدمات تالارهای پذیرایی در سراسر استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام ادامه داد: همچنین مقرر شد انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اتاق اصناف، بررسی و تحلیل کارشناسی قیمت‌ها، از جمله نرخ ورودی تالارها با استفاده از اطلاعات استان‌های همجوار، هزینه غذا و سایر خدمات و امکانات قابل ارائه را انجام دهند و نتایج را برای بررسی و تصمیم‌گیری به نشست آینده ارائه کنند.

شریفی خاطرنشان کرد: در جلسه آتی، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان تالارهای پذیرایی استان حضور خواهند داشت تا تصمیم‌گیری‌ها با مشارکت دستگاه‌های مسئول و بر پایه بررسی‌های کارشناسی انجام شود.

او در پایان تأکید کرد: رویکرد ما در سامان‌دهی نرخ‌گذاری تالارهای پذیرایی، رعایت ضوابط قانونی، حمایت از فعالیت قانونی فعالان این حوزه، افزایش شفافیت در ارائه خدمات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

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کد خبر 1405071902150
معصومه علیمحمدی
دبیر محمد آوخ

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