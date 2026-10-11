به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۹ مهرماه اظهار کرد: در راستای سامان‌دهی فعالیت تالارهای پذیرایی و ایجاد شفافیت در فرآیند نرخ‌گذاری خدمات، نشست بررسی و ساماندهی نرخ‌ها و درجه‌بندی تالارهای پذیرایی استان ایلام، با حضور اعضای مربوطه در دفتر مدیرکل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این نشست، ضرورت بررسی کارشناسی قیمت‌ها، سامان‌دهی نرخ خدمات و ایجاد رویه‌ای منسجم و یکپارچه در سطح استان مورد تأکید قرار گرفت و اعضای حاضر نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود فرآیند نرخ‌گذاری مطرح کردند.

شریفی تصریح کرد: بر اساس مصوبات این نشست، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و اتاق اصناف استان موظف شدند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به درجه‌بندی تالارهای پذیرایی تحت نظارت خود در اسرع وقت اقدام کنند.

او با تأکید بر اینکه سامان‌دهی نرخ‌گذاری باید تمام تالارهای پذیرایی استان را دربرگیرد، گفت: این فرآیند محدود به شهرستان یا واحد خاصی نخواهد بود و هدف، ایجاد نظم و شفافیت در تعیین نرخ خدمات تالارهای پذیرایی در سراسر استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام ادامه داد: همچنین مقرر شد انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اتاق اصناف، بررسی و تحلیل کارشناسی قیمت‌ها، از جمله نرخ ورودی تالارها با استفاده از اطلاعات استان‌های همجوار، هزینه غذا و سایر خدمات و امکانات قابل ارائه را انجام دهند و نتایج را برای بررسی و تصمیم‌گیری به نشست آینده ارائه کنند.

شریفی خاطرنشان کرد: در جلسه آتی، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان تالارهای پذیرایی استان حضور خواهند داشت تا تصمیم‌گیری‌ها با مشارکت دستگاه‌های مسئول و بر پایه بررسی‌های کارشناسی انجام شود.

او در پایان تأکید کرد: رویکرد ما در سامان‌دهی نرخ‌گذاری تالارهای پذیرایی، رعایت ضوابط قانونی، حمایت از فعالیت قانونی فعالان این حوزه، افزایش شفافیت در ارائه خدمات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

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