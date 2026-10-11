به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۹ مهرماه اظهار کرد: در راستای ابلاغ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بر اساس تکالیف مندرج در جزء (۱) بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، نخستین نشست کارگروه استانی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی با حضور اعضای کارگروه در دفتر مدیرکل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این نشست با حضور نمایندگان استانداری ایلام، ادارات‌کل صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف استان برگزار شد و طی آن، آغاز فعالیت رسمی کارگروه استانی و ابعاد راهبردی، شرح وظایف و فرایندهای اجرایی دستورالعمل مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

شریفی با اشاره به اهمیت مشارکت فعالان این حوزه در شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی، تصریح کرد: سازوکار معرفی هیئت مؤسس، نحوه فراخوان و ثبت‌نام، عضوگیری از میان هنرمندان و صنعتگران و همچنین فراهم‌کردن زمینه واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

او با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه، ادامه داد: اعتقاد داریم فعالان صنایع‌دستی باید نقش محوری در سامان‌دهی امور حرفه‌ای، پیگیری مطالبات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بخش داشته باشند و تشکیل یک تشکل حرفه‌ای، مستقل و توانمند می‌تواند زمینه تحقق این هدف را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم این نشست، توافق و هم‌صدایی اعضای کارگروه درباره ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور قابل واگذاری به خود هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی بود. تمامی اعضا آمادگی خود را برای همکاری و پیگیری مراحل اجرایی و نظارتی اعلام کردند.

شریفی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما تشکیل تشکلی حرفه‌ای، مستقل و مقتدر است که بتواند به‌صورت مؤثر از حقوق، مطالبات و ظرفیت‌های هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی استان دفاع کند. تحقق این هدف، مستلزم تعامل دستگاه‌های اجرایی، مشارکت فعالان این حوزه و پیگیری مستمر مراحل قانونی تشکیل تشکل است.

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