به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه پذیرش و جذب مرکز نوآوری و خانه خلاق صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی اظهار کرد: خلاقیت و نوآوری نه تنها در حوزه صنایع‌دستی بلکه در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری باید از برنامه‌ها نوآورانه و خلاقانه بهره‌مند شد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: استفاده از نمادهای تمدنی، تاریخی و فرهنگی ایران در صنایع‌دستی و بهره‌برداری برای گردشگری می‌تواند با خلاقیت و نوآوری همراه باشد.

هم‌چنین فرید جواهرزاده رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این جلسه به تفاهم نامه امضا شده بین مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های مشترک بر اساس تفاهم نامه از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و چندین برنامه‌ خلاقانه، نوآورانه و فناور اجرا شده است.

او به ارتباط برقرار شده با دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی اشاره کرد و افزود: با حمایت‌های صورت گرفته توسط پارک علم و فناوری امکان ثبت درخواست و ایده در این مرکز فراهم شده و فردی که ایده ای دارد از طریق فضای مجازی و یا حضوری با این مرکز مرتبط می‌شود.

جواهر زاده تصریح کرد: با انتشار فراخوان محدود جذب استارتاپ ها و ایده های خلاقانه و فناور این مرکز حدود ۱۰۰ درخواست دریافت شده که پس از بررسی اولیه کتوجه شدیم حدود ۵۰ درصد تقاضاها مربوط به حوزه صنایع‌دستی ۳۰ درصد مربوط به حوزه گردشگری و ۱۰ درصد نیز مربوط به حوزه میراث فرهنگی و بقیه متفرقه بوده است. او به یکی از برنامه‌های حمایتی صورت گرفته از هنر منسوخ شده نَم نَم بافی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه ایده استفاده از نم نم بافی برای تولید بند ساعت و دستبندهای زینتی در این مرکز اجرایی و تجاری سازی شد.

در این جلسه اعضای کمیته پذیرش و جذب مرکز نوآوری و خانه خلاق صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی به اظهار نظر پرداختند و احکام عضویت در این کمیته را از مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دریافت کردند.







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