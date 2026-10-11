به گزارش میراث آریا، علی اکبر پاک عصر امروز ۱۹مهرماه ۱۴۰۵در حاشیه برگزاری همایش دست بافت های سادات در روستای میمند، گفت:گذار از تولید سنتی به اقتصاد خلاق همراه با اشتغالزایی برای جوامع محلی از مهم ترین هدف برگزاری این همایش بوده است.



پاک با بیان اینکه هنر دست‌بافت‌های سادات محمودی بخشی از هویت تاریخی این دیار است، افزود: برگزاری این همایش، فراتر از یک رویداد نمادین، آغاز مسیری راهبردی برای تجاری‌سازی و صادرات این هنر فاخر است، شناسایی استعدادهای هنری در روستاهای هدف صنایع‌دستی نظیر میمند از برنامه های اصلی دولت چهاردهم است.



او تصریح کرد: اتصال مستقیم هنرمندان به بازارهای فروش و نمایشگاهی و حذف چرخه‌های معیوب واسطه‌گری از دیگر اهداف برگزاری این همایش بود.



رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با تأکید بر اینکه هنر صنایع‌دستی ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی خانگی دارد، افزود: استانداردسازی تولیدات، ارائه آموزش‌های نوینِ رنگ‌رزی و طراحی و در نهایت، بسته‌بندی حرفه‌ای برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از دیگر برنامه این اداره در روستاهای هدف صنایع‌دستی است،این همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند به اشتغال پایدار زنان هنرمند این منطقه منجر شود.

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