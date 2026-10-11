به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری در ادامه برنامه‌های سفر یک‌روزه خود به شیراز، شامگاه یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور در جمع نمایندگان انجمن‌های حرفه‌ای و تشکل‌های گردشگری کشور، در نشستی تعاملی و صمیمانه، پای صحبت فعالان این حوزه نشست و به پرسش‌ها، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان پاسخ گفت.

این نشست با محوریت گفت‌وگوی مستقیم میان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بدنه حرفه‌ای صنعت گردشگری برگزار شد، فرصتی برای طرح بی‌واسطه مسائل و چالش‌های فعالان این بخش، تبیین دیدگاه‌ها و بررسی موضوعات مرتبط با توسعه گردشگری و تقویت تعامل میان سیاست‌گذاران و تشکل‌های تخصصی.

حضور در جمع انجمن‌های حرفه‌ای و تشکل‌های گردشگری و فراهم شدن زمینه طرح پرسش و پاسخ مستقیم، بر اهمیت نقش تشکل‌های تخصصی در انتقال مطالبات فعالان اقتصادی، شناسایی موانع اجرایی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در حوزه گردشگری تاکید داشت.

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