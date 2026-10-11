به گزارش خبرنگار میراث آریا در راستای اجرای دستور مقام عالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نشست بررسی روند اجرای پروژه اولین موزه باستان‌شناسی قم با حضور بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه، بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، هادی جعفری نژاد مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه و لیلا خسروی مدیرکل موزه‌های کشور برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای پروژه موزه باستان‌شناسی قم، روند پیشرفت اقدامات انجام‌شده و الزامات اجرایی و مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه تا مرحله بهره‌برداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین حاضران با بررسی اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این طرح و هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مرتبط به تبادل نظر پرداختند تا با پیگیری موضوعات اجرایی و اعتباری، زمینه لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه و فراهم‌سازی مقدمات بهره‌برداری از این مجموعه فرهنگی فراهم شود.

در این نشست، بر ضرورت پیگیری مستمر روند اجرای پروژه، هماهنگی میان واحدهای ذی‌ربط و توجه به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل موزه باستان‌شناسی قم تأکید شد؛ پروژه‌ای که تکمیل آن می‌تواند زمینه مناسبی برای معرفی و نمایش آثار تاریخی و باستان‌شناختی استان و تقویت زیرساخت‌های موزه‌ای و فرهنگی قم فراهم کند.

انتهای پیام/