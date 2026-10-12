به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مهرور فرماندار ویژه کرج، عصر یکشنبه ۱۹ مهرماه در آیین رونمایی از تندیس زنده‌یاد استاد ذبیح‌الله زرندی، فرهنگ‌پژوه و از چهره‌های ماندگار رادیو البرز، که با حضور جمعی از مسئولان استانی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر در ورودی روستای تاریخی بیلقان برگزار شد، اظهار کرد: مفاخر هر شهر بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی آن هستند و معرفی و تکریم این شخصیت‌ها می‌تواند پیوند نسل جوان با ریشه‌ها و پیشینه فرهنگی محل زندگی خود را تقویت کند.

فرماندار ویژه کرج افزود: روز فرهنگی کرج فرصتی ارزشمند برای بازخوانی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و هنری این شهرستان و معرفی چهره‌هایی است که در دوره‌های مختلف برای حفظ و اعتلای فرهنگ بومی تلاش کرده‌اند. برگزاری برنامه‌های هدفمند در این مناسبت باید به شناخت عمیق‌تر شهروندان از داشته‌های فرهنگی کرج و توجه بیشتر به میراث ماندگار این منطقه منجر شود.

این مسئول با اشاره به نقش المان‌های شهری در بازنمایی هویت تاریخی شهرها گفت: نصب تندیس شخصیت‌های برجسته فرهنگی و هنری، علاوه بر ایجاد جلوه‌های بصری در فضای شهری، می‌تواند به ماندگاری نام و یاد این افراد در حافظه جمعی شهروندان کمک کند. چنین اقداماتی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با معرفی آثار، خدمات و اندیشه‌های این چهره‌ها همراه باشد و زمینه آشنایی نسل‌های جدید با میراث آنان را فراهم کند.

مهرور با اشاره به جایگاه استاد ذبیح‌الله زرندی در فرهنگ بومی کرج اظهار کرد: این استاد فقید از جمله چهره‌هایی بود که بخش مهمی از عمر خود را به معرفی آداب و رسوم، فرهنگ عامه و گویش کرجی اختصاص داد و از طریق فعالیت در برنامه‌های رادیویی محلی، نقش مؤثری در شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی منطقه ایفا کرد.

او توضیح داد: استاد زرندی در میان مردم به نام «دایی ذبیح» شناخته می‌شد؛ نامی که بیانگر پیوند صمیمانه او با مخاطبان و جایگاه مردمی این چهره فرهنگی بود. فعالیت‌های او در حوزه فرهنگ عامه و گویش بومی، بخشی از میراث شفاهی کرج را در معرض توجه قرار داد و ضرورت پاسداشت این داشته‌های ارزشمند را یادآوری می‌کند.

معاون استاندار البرز ادامه داد: تندیس این چهره فرهنگی به طراحی و ساخت هنرمند آیت درویشی در ورودی روستای بیلقان، زادگاه استاد زرندی، نصب شده است. انتخاب این مکان، یاد و نام او را با خاستگاه زندگی و فعالیت‌های فرهنگی‌اش پیوند می‌دهد و می‌تواند زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی روستاهای پیرامون کرج را فراهم کند.

این مسئول با تأکید بر اهمیت حفظ میراث ناملموس منطقه تصریح کرد: فرهنگ بومی تنها به بناها و آثار تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه زبان، گویش، ضرب‌المثل‌ها، آیین‌ها، آداب و رسوم و روایت‌های شفاهی مردم نیز بخش مهمی از هویت هر جامعه را شکل می‌دهند. ثبت، معرفی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده نیازمند توجه مستمر نهادهای فرهنگی و مشارکت فعال اهالی فرهنگ و هنر است.

مهرور خاطرنشان کرد: برنامه‌های روز فرهنگی کرج باید فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان و تجلیل از شخصیت‌های اثرگذار در عرصه‌های فرهنگ، هنر و ورزش باشد. توجه به این سرمایه‌ها می‌تواند ضمن تقویت تعلق خاطر شهروندان به زادبوم خود، زمینه مشارکت بیشتر نسل جوان در حفظ و ترویج میراث فرهنگی را فراهم کند.

بیستم مهرماه به عنوان روز فرهنگی کرج نام‌گذاری شده است و به همین مناسبت، برنامه‌های متنوعی با محوریت ابعاد فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، حماسی، اجتماعی و ورزشی شهرستان در مراکز دانشگاهی، فرهنگی، هنری و اداری برگزار می‌شود.

انتهای پیام/