۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۹

پاسداشت مفاخر سرمایه‌گذاری برای حفظ هویت فرهنگی کرج است

پاسداشت مفاخر سرمایه‌گذاری برای حفظ هویت فرهنگی کرج است

فرماندار ویژه کرج با تأکید بر ضرورت پاسداشت مفاخر و چهره‌های اثرگذار فرهنگی گفت: معرفی شخصیت‌هایی همچون استاد ذبیح‌الله زرندی، افزون بر ادای احترام به سال‌ها تلاش و خدمات آنان، فرصتی برای بازشناسی هویت تاریخی کرج و انتقال سرمایه‌های فرهنگی این شهر به نسل‌های آینده است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مهرور فرماندار ویژه کرج، عصر یکشنبه ۱۹ مهرماه در آیین رونمایی از تندیس زنده‌یاد استاد ذبیح‌الله زرندی، فرهنگ‌پژوه و از چهره‌های ماندگار رادیو البرز، که با حضور جمعی از مسئولان استانی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر در ورودی روستای تاریخی بیلقان برگزار شد، اظهار کرد: مفاخر هر شهر بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی آن هستند و معرفی و تکریم این شخصیت‌ها می‌تواند پیوند نسل جوان با ریشه‌ها و پیشینه فرهنگی محل زندگی خود را تقویت کند.

فرماندار ویژه کرج افزود: روز فرهنگی کرج فرصتی ارزشمند برای بازخوانی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و هنری این شهرستان و معرفی چهره‌هایی است که در دوره‌های مختلف برای حفظ و اعتلای فرهنگ بومی تلاش کرده‌اند. برگزاری برنامه‌های هدفمند در این مناسبت باید به شناخت عمیق‌تر شهروندان از داشته‌های فرهنگی کرج و توجه بیشتر به میراث ماندگار این منطقه منجر شود.

این مسئول با اشاره به نقش المان‌های شهری در بازنمایی هویت تاریخی شهرها گفت: نصب تندیس شخصیت‌های برجسته فرهنگی و هنری، علاوه بر ایجاد جلوه‌های بصری در فضای شهری، می‌تواند به ماندگاری نام و یاد این افراد در حافظه جمعی شهروندان کمک کند. چنین اقداماتی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با معرفی آثار، خدمات و اندیشه‌های این چهره‌ها همراه باشد و زمینه آشنایی نسل‌های جدید با میراث آنان را فراهم کند.

مهرور با اشاره به جایگاه استاد ذبیح‌الله زرندی در فرهنگ بومی کرج اظهار کرد: این استاد فقید از جمله چهره‌هایی بود که بخش مهمی از عمر خود را به معرفی آداب و رسوم، فرهنگ عامه و گویش کرجی اختصاص داد و از طریق فعالیت در برنامه‌های رادیویی محلی، نقش مؤثری در شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی منطقه ایفا کرد.

او توضیح داد: استاد زرندی در میان مردم به نام «دایی ذبیح» شناخته می‌شد؛ نامی که بیانگر پیوند صمیمانه او با مخاطبان و جایگاه مردمی این چهره فرهنگی بود. فعالیت‌های او در حوزه فرهنگ عامه و گویش بومی، بخشی از میراث شفاهی کرج را در معرض توجه قرار داد و ضرورت پاسداشت این داشته‌های ارزشمند را یادآوری می‌کند.

معاون استاندار البرز ادامه داد: تندیس این چهره فرهنگی به طراحی و ساخت هنرمند آیت درویشی در ورودی روستای بیلقان، زادگاه استاد زرندی، نصب شده است. انتخاب این مکان، یاد و نام او را با خاستگاه زندگی و فعالیت‌های فرهنگی‌اش پیوند می‌دهد و می‌تواند زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی روستاهای پیرامون کرج را فراهم کند.

این مسئول با تأکید بر اهمیت حفظ میراث ناملموس منطقه تصریح کرد: فرهنگ بومی تنها به بناها و آثار تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه زبان، گویش، ضرب‌المثل‌ها، آیین‌ها، آداب و رسوم و روایت‌های شفاهی مردم نیز بخش مهمی از هویت هر جامعه را شکل می‌دهند. ثبت، معرفی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده نیازمند توجه مستمر نهادهای فرهنگی و مشارکت فعال اهالی فرهنگ و هنر است.

مهرور خاطرنشان کرد: برنامه‌های روز فرهنگی کرج باید فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان و تجلیل از شخصیت‌های اثرگذار در عرصه‌های فرهنگ، هنر و ورزش باشد. توجه به این سرمایه‌ها می‌تواند ضمن تقویت تعلق خاطر شهروندان به زادبوم خود، زمینه مشارکت بیشتر نسل جوان در حفظ و ترویج میراث فرهنگی را فراهم کند.

بیستم مهرماه به عنوان روز فرهنگی کرج نام‌گذاری شده است و به همین مناسبت، برنامه‌های متنوعی با محوریت ابعاد فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، حماسی، اجتماعی و ورزشی شهرستان در مراکز دانشگاهی، فرهنگی، هنری و اداری برگزار می‌شود.

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کد خبر 1405072002162
الناز دادمهر
دبیر محمد آوخ

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