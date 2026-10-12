به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سومین شب خوزی‌ها، به سعی و کوشش روزنامه خوزی‌ها به مدیرمسئولی محمد مالی، با هدف ارج‌گذاری به تلاش‌های فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و تأکید بر ضرورت حمایت از مدیران متخصص در حفاظت از آثار تاریخی برگزار شد؛ رویدادی که علاوه بر نکوداشت عاطفه رشنویی، فرصتی برای طرح دغدغه‌های مرتبط با حفاظت از میراث تاریخی خوزستان و چالش‌های پیش روی مدیریت پایگاه‌های جهانی فراهم کرد.

مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار و دبیر این برنامه، در سخنانی با اشاره به سه دهه فعالیت رسانه‌ای خود و دو دهه فعالیت مستمر در حوزه میراث‌فرهنگی، گفت: نکوداشت عاطفه رشنویی صرفاً تقدیر از یک مدیر یا کارشناس نیست، بلکه ادای احترام به انسانی است که بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای خود را در مسیر دشوار حفاظت از میراث‌فرهنگی سپری کرده است.

او با اشاره به فعالیت‌های رشنویی در پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و محوطه تاریخی هفت‌تپه اظهار کرد: آنچه در تجربه حرفه‌ای او اهمیت دارد، نگاه تخصصی به پایگاه‌های میراث جهانی و تلاش برای تبدیل این مجموعه‌ها به نهادهایی علمی و حفاظتی است؛ نهادهایی که مسئولیت صیانت از بخشی از میراث مشترک بشریت را بر عهده دارند.

گهستونی با بیان اینکه حفاظت از میراث‌فرهنگی همواره با چالش‌ها و فشارهای مختلف همراه است، افزود: گاهی مدیران و کارشناسان این حوزه در شرایطی قرار می‌گیرند که باید میان تشخیص کارشناسی و خواسته‌هایی که ممکن است با ضوابط حفاظتی در تعارض باشند، تصمیم بگیرند. ایستادگی بر اصول علمی و حفاظتی نیز همیشه بدون هزینه نیست.

دبیر سومین شب خوزی‌ها تأکید کرد: این نکوداشت نباید صرفاً به معنای قدردانی از عملکرد گذشته عاطفه رشنویی باشد، بلکه باید به فرصتی برای اعلام حمایت از او و دیگر مدیران متخصصی تبدیل شود که مسئولیت حفاظت از میراث ارزشمند کشور را بر عهده دارند.

او افزود: بهترین هدیه به مدیران میراث‌فرهنگی این است که بدانند در مسیر تصمیم‌گیری‌های تخصصی تنها نیستند و جامعه فرهنگی، کارشناسان و انجمن‌های مردم‌نهاد از آنان حمایت می‌کنند.

میراث‌فرهنگی متعلق به مردم است

محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، نیز در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان شب‌های خوزی‌ها، بر اهمیت تکریم چهره‌های فرهنگی و پاسداشت میراث تاریخی تأکید کرد.

او با اشاره به جایگاه چنین رویدادهایی در معرفی و قدردانی از سرمایه‌های انسانی جامعه گفت: در این برنامه‌ها تنها از یک فرد تجلیل نمی‌شود، بلکه فرهنگ، هنر، ادبیات، میراث‌فرهنگی و تلاش افرادی که عمر خود را صرف خدمت به جامعه کرده‌اند نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان با اشاره به پذیرش مسئولیت مدیریت پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر از سوی عاطفه رشنویی، این اقدام را نشانه تعهد حرفه‌ای او دانست و به دشواری‌های مدیریت در حوزه میراث‌فرهنگی اشاره کرد.

جوروند با بیان اینکه حفاظت از بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی گاهی با خواسته‌هایی همچون تغییر کاربری، تخریب آثار یا اجرای طرح‌های عمرانی در تعارض قرار می‌گیرد، اظهار کرد: مدیران و کارشناسان این حوزه در مسیر حفاظت از آثار ارزشمند با فشارهای متعددی مواجه‌اند و مقاومت در برابر تخریب میراث تاریخی، بخشی از مسئولیت دشوار آنان است.

او تصریح کرد: «میراث‌فرهنگی متعلق به هیچ جریان، گروه، حاکمیت یا دولتی نیست؛ میراث‌فرهنگی متعلق به مردم است و از اعماق تاریخ به ما رسیده تا آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان همچنین با اشاره به حضور زنان در مسئولیت‌های مدیریتی این اداره‌کل، از فعالیت و نقش‌آفرینی مدیران زن در بخش‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و امور اداری قدردانی کرد.

تخصص؛ ضرورت مدیریت پایگاه‌های میراث جهانی

فرامرز تطهیرمقدم، از پیشکسوتان حوزه میراث‌فرهنگی، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت انتخاب مدیران متخصص برای مجموعه‌های تاریخی، از فعالیت‌های عاطفه رشنویی در پایگاه‌های میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه ابراز خرسندی کرد.

او با اشاره به تجربه حرفه‌ای خود در حوزه میراث‌فرهنگی، حضور مدیران آشنا با الزامات علمی و حفاظتی را برای صیانت از آثار تاریخی ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد فعالیت‌های تخصصی رشنویی در مدیریت پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر ادامه یابد.

حضور این پیشکسوت در مراسم، فرصتی برای یادآوری نقش نسل‌های پیشین کارشناسان و مدیران میراث‌فرهنگی در شکل‌گیری دانش و تجربه حفاظتی کشور بود؛ تجربه‌ای که می‌تواند پشتوانه‌ای برای مدیریت علمی و اصولی محوطه‌های تاریخی باشد.

میراث‌فرهنگی، حافظه تاریخی و هویت ملت

علی بحرانی‌پور، پژوهشگر و فعال حوزه میراث‌فرهنگی، نیز در سخنانی با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی ایران، این آثار را بخشی از هویت، حافظه و شرافت یک ملت دانست.

او با اشاره به نقش میراث‌فرهنگی در شکل‌گیری هویت جمعی اظهار کرد: آثار تاریخی حاصل تلاش، اندیشه و خلاقیت نسل‌هایی هستند که در طول تاریخ این سرزمین زیسته‌اند و بخشی از دستاوردهای خود را برای آیندگان به یادگار گذاشته‌اند.

بحرانی‌پور با تأکید بر اینکه میراث‌فرهنگی امانتی در اختیار نسل امروز است، بر ضرورت حفاظت از این سرمایه‌ها و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده تأکید کرد.

برگزاری شب‌های خوزی‌ها با رویکرد فرهنگی و هنری

سومین شب خوزی‌ها در ادامه دو برنامه پیشین این مجموعه و با اجرای محمد مالی و دبیری مجتبی گهستونی برگزار شد.

بخش موسیقایی مراسم با اجرای سرود ملی «ای ایران» با نوازندگی ابراهیم آخورمی و منصور مدهوشیان و همراهی پرویز شهرویی آغاز شد و در ادامه، تک‌نوازی ترومپت و کیبورد و اجرای قطعات موسیقی، فضای برنامه را با حال‌وهوای هنری همراه کرد.

اختصاص سومین شب خوزی‌ها به نکوداشت عاطفه رشنویی، افزون بر ارج‌گذاری به سال‌ها فعالیت حرفه‌ای او، فرصتی برای طرح یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه میراث‌فرهنگی بود: ضرورت حمایت از مدیران متخصص و تقویت جایگاه تصمیم‌گیری‌های کارشناسی در حفاظت از آثار تاریخی.

میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، به‌عنوان یکی از مجموعه‌های ارزشمند تاریخی ایران، برای تداوم حفاظت و صیانت از اصالت و تمامیت خود به همکاری دستگاه‌های مسئول، متخصصان، تشکل‌های مردم‌نهاد و جامعه محلی نیاز دارد؛ مسئولیتی جمعی که فراتر از دوره فعالیت هر مدیر، در برابر تاریخ و نسل‌های آینده قرار دارد.

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