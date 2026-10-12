رویداد «از شور عرفان تا راز غزل»، فرصتی برای پیوند دوباره مردم با میراث معنوی حافظ

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رویداد فرهنگی و هنری از شور عرفان تا راز غزل پس از ۱۲ شب برگزاری در فضای معنوی آرامگاه حافظ شیراز، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ به کار خود پایان داد. این رویداد با حضور هنرمندان، علاقه‌مندان به ادبیات و عرفان و جمع گسترده‌ای از دوستداران لسان‌الغیب، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و نشست‌های ادبی را در جوار آرامگاه این شاعر نامدار ایرانی برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، در آخرین شب این رویداد، ضمن ابراز خرسندی از حضور پرشور مردم گفت: بسیار خوشحالم که در جمع هزاران نفر از مشتاقان و عاشقان حافظ حضور داریم. امشب آخرین شب رویدادی است که طی ۱۲شب، با همراهی هنرمندان و علاقه‌مندان و با محوریت عشق به حافظ و فرهنگ غنی ایرانی برگزار شد.

بهزاد مریدی، با تأکید بر اهمیت گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری افزود: در روزگاری که بیش از هر زمان دیگری به ترویج فرهنگ، هنر و تقویت پیوندهای اجتماعی نیاز داریم، برگزاری رویدادهایی از این دست می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مشارکت فرهنگی مردم و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند میراث معنوی کشور ایفا کند.

او ادامه داد: آرامگاه حافظ تنها یک اثر تاریخی نیست، بلکه فضایی زنده برای تجربه ادبیات، عرفان و هویت فرهنگی ایرانیان است. فراهم کردن زمینه حضور گسترده‌تر مردم در چنین فضاهایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط عمیق‌تر جامعه با میراث فرهنگی و ادبی کشور باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به ضرورت افزایش دسترسی عمومی به برنامه‌های فرهنگی تصریح کرد: امیدواریم با تداوم و توسعه چنین رویدادهایی، بار دیگر زمینه حضور پررنگ مردم و علاقه‌مندان در این فضای بی‌نظیر فرهنگی فراهم شود.

مریدی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، هنرمندان و حاضران، بر اهمیت استمرار برنامه‌هایی که میراث تاریخی و معنوی شیراز را با تجربه‌های هنری معاصر پیوند می‌دهند، تأکید کرد و پایان این رویداد را فرصتی برای اندیشیدن به تداوم چنین تجربه‌های فرهنگی ارزشمندی دانست.

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