به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید علومی گفت: در نخستین مرحله از طرح پایش و پاک‌سازی ناودان‌ها و بام‌های بافت تاریخی یزد، طی هفته گذشته، عملیات پایش با نظارت پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد، دفتر فنی بازار، همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد و همراهی کسبه این مجموعه انجام شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد توضیح داد: در جریان این عملیات، تمامی ناودان‌های بازار مورد بررسی و پایش قرار گرفت و ناودان‌های نیازمند نظافت پاک‌سازی شدند تا با بهبود عملکرد سیستم دفع آب‌های سطحی، از تجمع آب باران و بروز آسیب‌های احتمالی به بام‌ها و ساختار تاریخی بازار پیشگیری شود.

علومی اضافه کرد: همچنین در مواردی که بام‌ها نیازمند رسیدگی از سوی مالکان و کسبه بودند یا نابسامانی‌هایی در این بخش مشاهده شد، موضوع از طریق یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به افراد مسئول اطلاع‌رسانی شد تا اقدامات لازم برای رفع نواقص و سامان‌دهی وضعیت بام‌ها انجام شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با تأکید بر ضرورت آمادگی برای بارندگی‌های فصل پاییز، از ساکنان و مالکان بناهای واقع در بافت تاریخی خواست نسبت به بررسی وضعیت بام‌ها، پاک‌سازی و بازگشایی مسیر ناودان‌ها و اطمینان از عملکرد صحیح سیستم دفع آب باران اهتمام جدی داشته باشند.

او تأکید کرد: بی‌توجهی به وضعیت ناودان‌ها و بام‌ها، حتی در مواردی جزئی، می‌تواند خسارت‌های گسترده و جبران‌ناپذیری به بناهای تاریخی وارد کند و زمینه‌ساز تخریب سقف‌ها و آسیب به ساختار این بناها شود.

این اقدام با هدف صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری بافت جهانی یزد و کاهش آسیب‌پذیری بناهای تاریخی در برابر بارندگی‌های فصلی دنبال می‌شود.

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