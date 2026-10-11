به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برنامه بازدید از ساختمان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور فریبا کرمانی و بابک افشار اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام می‌شود.

در این برنامه که همزمان با دومین هفته معماری هنرهای زیبا بر گزار می‌شود ۴۰ دانشجوی معماری حضور دارند و از معماری این بنای ارزشمند معاصر ثبت شده بازدید نموده و در این خصوص با اعضای هیات علمی پژوهشگاه به تبادل نظر می پردازند. این برنامه روز دوشنبه ٢٠ مهرماه ۱۴۰۵ساعت ۱۰ تا ۱۳ انجام می‌شود. ‬

دومین هفته معماری هنرهای زیبا با هدف ایجاد بستری برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و طرح دیدگاه‌های نو در حوزه معماری، برگزار می‌شود.

این رویداد در ادامه تجربه برگزاری نخستین هفته معماری هنرهای زیبا، فرصتی برای گردهمایی استادان، پژوهشگران، معماران، دانشجویان و علاقه‌مندان به معماری و حوزه‌های مرتبط فراهم می‌آورد تا در فضایی علمی و حرفه‌ای، به بررسی موضوعات و چالش‌های معاصر معماری و محیط مصنوع بپردازند.

در برنامه‌های دومین هفته معماری هنرهای زیبا، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی، سخنرانی‌ها، کارگاه‌های آموزشی، بازدیدهای علمی و نمایشگاه‌ پیش‌بینی شده است که با حضور استادان و صاحب‌نظران دانشگاهی و حرفه‌ای برگزار خواهد شد.

دومین هفته معماری هنرهای زیبا از ۱۸ تا ۲۳ در دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار می‌شود و حضور در برنامه‌های آن برای استادان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه معماری امکان‌پذیر خواهد بود.

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