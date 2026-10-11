به گزارش خبرنگار میراثآریا، برنامه بازدید از ساختمان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور فریبا کرمانی و بابک افشار اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری انجام میشود.
در این برنامه که همزمان با دومین هفته معماری هنرهای زیبا بر گزار میشود ۴۰ دانشجوی معماری حضور دارند و از معماری این بنای ارزشمند معاصر ثبت شده بازدید نموده و در این خصوص با اعضای هیات علمی پژوهشگاه به تبادل نظر می پردازند. این برنامه روز دوشنبه ٢٠ مهرماه ۱۴۰۵ساعت ۱۰ تا ۱۳ انجام میشود.
دومین هفته معماری هنرهای زیبا با هدف ایجاد بستری برای گفتوگو، تبادل تجربه و طرح دیدگاههای نو در حوزه معماری، برگزار میشود.
این رویداد در ادامه تجربه برگزاری نخستین هفته معماری هنرهای زیبا، فرصتی برای گردهمایی استادان، پژوهشگران، معماران، دانشجویان و علاقهمندان به معماری و حوزههای مرتبط فراهم میآورد تا در فضایی علمی و حرفهای، به بررسی موضوعات و چالشهای معاصر معماری و محیط مصنوع بپردازند.
در برنامههای دومین هفته معماری هنرهای زیبا، مجموعهای از نشستهای تخصصی، سخنرانیها، کارگاههای آموزشی، بازدیدهای علمی و نمایشگاه پیشبینی شده است که با حضور استادان و صاحبنظران دانشگاهی و حرفهای برگزار خواهد شد.
دومین هفته معماری هنرهای زیبا از ۱۸ تا ۲۳ در دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار میشود و حضور در برنامههای آن برای استادان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه معماری امکانپذیر خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما