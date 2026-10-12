صیانت از هویت تاریخی تبریز، نیازمند احیای بافت تاریخی است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا نوین روز یکشنبه ۱۹ مهر در دیدار با حمیده درشته، شهردار منطقه ۸ تبریز، مسائل و نیازهای محدوده مرکزی شهر را بررسی کرد و بر ضرورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای، گردشگری و ساماندهی فضاهای شهری تأکید داشت.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه منطقه ۸ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محدوده‌های تاریخی و فرهنگی تبریز بیان کرد: این منطقه به دلیل برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، همواره میزبان شهروندان، مراجعه‌کنندگان و گردشگران بسیاری است و به همین دلیل، باید اقدامات گسترده‌تری برای ارتقای سیمای شهری، بهبود خدمات و افزایش ظرفیت‌های گردشگری آن انجام شود.

او با تأکید بر لزوم توسعه پروژه‌های گردشگری و توجه ویژه به بناهای تاریخی افزود: تملک و مرمت خانه‌های قدیمی و ارزشمند تبریز می‌تواند در حفظ هویت تاریخی شهر و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی آن مؤثر باشد. همچنین باید زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با تاریخ، هویت و میراث‌فرهنگی شهر فراهم شود.

نوین تملک مسیر سنجران را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به ضرورت ساماندهی دست‌فروشان در محدوده مرکزی شهر، خواستار اتخاذ راهکارهای مناسب برای نظم‌بخشی به فعالیت آنان شد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت سنگ‌فرش مسیر راسته‌کوچه تا دانشسرا تأکید کرد و با اشاره به مسئولیت شهردار منطقه ۸ در محدوده تاریخی و فرهنگی تبریز، حضور نخستین بانوی شهردار این منطقه را اقدامی قابل توجه دانست.

او در ادامه از اقدامات و پروژه‌های اجراشده در منطقه ۸ قدردانی کرد و بر تداوم تلاش‌ها برای توسعه و بهسازی این محدوده تأکید داشت.

در ادامه این دیدار، حمیده درشته، شهردار منطقه ۸ تبریز ضمن قدردانی از توجه علیرضا نوین به مسائل و پروژه‌های منطقه، گزارشی از اقدامات عمرانی، خدماتی و طرح‌های در دست اجرا ارائه کرد.

شهردار منطقه ۸ تبریز با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در دوره اخیر مدیریت شهری منطقه اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، با تمرکز بر اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان، اقدامات متعددی در حوزه بهسازی معابر، توسعه فضای سبز و احیای بناهای تاریخی انجام شده است.

او با اشاره به پایان عملیات مرمت خانه تاریخی کلکته‌چی، این پروژه را گامی در راستای حفظ میراث معماری و احیای ظرفیت‌های گردشگری تبریز عنوان کرد و افزود: بوستان ۲۵۰۰ مترمربعی دانشسرا نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن احداث و برای بهره‌برداری شهروندان آماده شد.

شهردار منطقه ۸ تبریز همچنین از اجرای سنگ‌فرش تربیت غربی در کمتر از یک ماه و مرمت و سنگ‌فرش پل قائم‌مقام طی ۱۰ روز خبر داد و این اقدامات را در راستای ارتقای کیفیت معابر، بهبود منظر شهری و تسهیل تردد شهروندان برشمرد.

درشته با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک در محدوده مرکزی شهر تشریح کرد: در این زمینه، جلسات متعددی برای بررسی مشکلات ترافیکی و دستیابی به راهکارهای اجرایی برگزار شده و پیگیری موضوع با همکاری مجموعه‌های مرتبط ادامه دارد.

او ساماندهی دست‌فروشان را از دیگر اولویت‌های مدیریت شهری منطقه دانست و گفت: تلاش می‌کنیم با اتخاذ راهکارهای مناسب، ضمن ساماندهی فعالیت دست‌فروشان، نظم معابر و امکان تردد مناسب شهروندان و گردشگران را بهبود ببخشیم.

شهردار منطقه ۸ تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت صیانت از خانه‌های تاریخی تبریز، از پیگیری تملک و مرمت بناهای ارزشمند با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و این رویکرد را فرصتی برای تسریع در احیای میراث تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری عنوان کرد.

او همچنین به تعویض پله‌های برقی محدوده مرکزی شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی در محورهای اطلس یک و دو و راسته‌کوچه اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود زیرساخت‌های شهری، ارتقای کیفیت خدمات و ساماندهی فضای عمومی منطقه در حال پیگیری است.

این دیدار با هدف بررسی مسائل و اولویت‌های منطقه تاریخی و فرهنگی تبریز و تقویت تعامل میان مدیریت شهری و نمایندگان مردم برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی، خدماتی و گردشگری برگزار شد.

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