کشف ۷۴ قلم شیء مشکوک به ارزش تاریخی در مراغه با دستگیری یک متهم

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ غلامرضا زینالی امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در جریان گشت‌زنی عوامل انتظامی در شهرستان مراغه، فردی مشکوک به سرقت مشاهده شد که پس از تلاش برای فرار، وارد محلی در این شهرستان شد. موضوع با هماهنگی مقام قضایی پیگیری شد و عوامل انتظامی با رعایت موازین قانونی وارد محل شدند.



فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی: در جریان بازرسی از محل، ۷۲ قطعه سکه از جنس فلز، یک مجسمه با طرح مرد ایستاده به سبک هخامنشی و یک صفحه فلزی به ابعاد تقریبی ۱۲ در ۲۰ سانتی‌متر با خطوط حجاری‌شده مشابه خط میخی کشف و ضبط شد.

او افزود: پس از کشف این اقلام، موضوع با همکاری عوامل انتظامی و در تعامل با یگان حفاظت میراث‌فرهنگی پیگیری شد و اشیای مکشوفه برای بررسی‌های کارشناسی و تعیین ماهیت و ارزش تاریخی و فرهنگی در مسیر رسیدگی قانونی قرار گرفتند.

زینالی خاطرنشان کرد: فرد دستگیر شده به‌همراه اقلام مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است و بررسی‌های تخصصی برای مشخص شدن اصالت و ارزش احتمالی اشیای کشف‌شده انجام خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی در پایان بر ضرورت همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول در صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی تأکید کرد و یادآور شد که گزارش به‌موقع موارد مشکوک و همکاری میان یگان حفاظت، عوامل انتظامی و مراجع قضایی، نقش مؤثری در پیگیری تخلفات و حفاظت از آثار فرهنگی دارد.

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