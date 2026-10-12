برگزاری دوره آموزشی هوش مصنوعی در بازطراحی گردشگری شهرستان لنجان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا حبیبی گفت: دوره آموزشی هوش مصنوعی در بازطراحی گردشگری شهرستان لنجان باهدف ارتقای دانش مدیران محلی، تقویت رویکرد دانش‌محور در مدیریت گردشگری و بررسی راهکارهای نوین معرفی ظرفیت‌های شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان ادامه داد: در این همایش آموزشی، موضوعاتی همچون نقش فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در توسعه گردشگری، تولید محتوای گردشگری، شیوه‌های نوین معرفی جاذبه‌ها و ضرورت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی لنجان موردبررسی قرار گرفت.

حبیبی افزود: ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان، آیین‌ها، غذاهای محلی و صنایع‌دستی مناطق مختلف نیز در این همایش آموزشی معرفی شد.

او تصریح کرد: در این دوره آموزشی همچنین بر ضرورت پیوند میان شناخت گذشته و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین تأکید و پیشنهاد شد برای هر شهر و روستای شهرستان، پرونده گردشگری دیجیتال ایجاد شود تا جاذبه‌ها و داشته‌های فرهنگی و تاریخی مناطق مختلف بهتر معرفی شوند.

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