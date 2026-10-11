به گزارش میراث آریا، اولین پوستر فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین دوماری در حالی رونمایی شد که اکران این فیلم از چهارشنبه ۲۲ مهر در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد شد.

طراحی پوستر و لوگوی فیلم سینمایی «بی‌دار» بر عهده محمد روح‌الامین بوده است.

با توجه به اینکه پیش‌فروش بلیت‌های «بی‌دار» از هفته گذشته در سایت‌های معتبر فروش بلیت آغاز شده، مخاطبانی که در این بازه زمانی اقدام به تهیه بلیت از این سایت‌ها کرده‌اند، در قرعه‌کشی «۱۰ ربع سکه بهار آزادی برای ۱۰ نفر» از طرف «بیمه البرز» شرکت خواهند کرد.

محمدرضا فروتن، آناهیتا افشار و شهاب حسینی به همراه ناصر هاشمی و بهناز جعفری، با معرفی سعید عظیمی، مهدی ذاکر. سامان بردیا و با حضور افتخاری پانته‌آ پناهی‌ها و بازیگر خردسال نایریکا رشیدی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در خلاصه داستان «بی‌دار» آمده است: «مهم نباشه برات که یه شهر با انگشت نشونت می‌دن.»

پخش این فیلم بر عهده خانه فیلم است.

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