به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل»، نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل» روز گذشته، چهارشنبه پانزدهم مهر، با حضور جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ، فعالیت خود را به‌صورت رسمی در کافه آناکارنینا آغاز کرد.

رکسانا خلوتی، رئیس جشنواره در ابتدای این مراسم گفت: «به نام آنکه هنر را در رگ‌های جهان جاری کرد؛ به نام تئاتر، آنجا که حقیقت نه در واژه‌ها، بلکه در سکوت میان دیالوگ‌ها متولد می‌شود. دوستان، هنرمندان و همراهان عزیز، امروز که در این مجموعه ایستاده‌ام، پیش از آنکه مدیر این جشنواره باشم، یک تماشاگر امیدوارم؛ امیدوار به جهانی که در آن مرزها تنها خطوطی روی کاغذ باشند و دیوارهایی که میان ملت‌ها کشیده شده‌اند، با قدرت اهورایی نمایش فرو بریزند. شعار جشنواره ما این است: تئاتر، هنر پیوند دل‌های جهان»؛ اما بگذارید صادقانه بگویم که این شعار برای ما تنها جمله‌ای روی بنرها نیست، بلکه یک ایمان راسخ است.

او افزود: همه می‌دانید که ساختن چنین رویدادی در روزگاری که جهان بیش از هر زمان دیگری به صلح نیاز دارد، کار آسانی نیست. شاید لازم باشد پرده‌ای را کنار بزنم؛ این جشنواره فرزند هیچ نهاد بزرگی، هیچ بودجه کلانی و هیچ حمایت سازمانی نیست. ما هیچ حمایت سیستماتیکی نداشتیم؛ تنها چیزی که در چنته داشتیم، خواستن بود. ما بودیم و این ایمان که وقتی قلموی تئاتر بر بوم صحنه می‌نشیند، دیگر ملیت، زبان و سیاست رنگ می‌بازد و فقط انسان باقی می‌ماند.

رئیس جشنواره ادامه داد: وقتی هیچ مجموعه‌ای دست یاری دراز نکرد، ما خودمان دست‌های یکدیگر را گرفتیم. هنرمندان عزیز، شما ثابت کردید که هنر به هیچ حمایت دولتی یا غیردولتی وابسته نیست؛ هنر به حقیقت وابسته است. ما برای ساختن این پل ارتباطی، با جیب خالی اما با قلب‌های پرمایه تلاش کردیم و امروز ایستادن شما در این مجموعه، زیباترین پاداش برای این استقلال است. صلح، شعار تئاتر ما نیست؛ ماهیت آن است.



محمدرضا غریب‌زاده، دبیر جشنواره نیز ضمن خیرمقدم به حاضران مطرح کرد: «همراهی با خانم خلوتی برای تحقق این رؤیا، افتخار بزرگی است. هماهنگی‌های برگزاری این جشنواره، آن هم با رویکردی که صرفاً بر پایه توانمندی‌های بخش خصوصی و همدلی هنرمندان است، چالش‌های خاص خود را داشت. اما استقبالی که شاهد بودیم، به‌ویژه تعداد بالای آثار ارسالی، نشان داد که جای چنین رویدادی واقعاً خالی بود. تمام تلاش ما در ستاد اجرایی این است که بستری فراهم کنیم تا این جشنواره نه فقط یک رویداد ده‌روزه، بلکه آغازی برای شکل‌گیری یک شبکه ارتباطی پایدار میان هنرمندان ایران و جهان باشد.»

در ادامه مراسم، ناصر آویژه، عضو هیئت انتخاب جشنواره بیان کرد: برگزاری نخستین جشنواره خصوصی پس از سال‌ها، اتفاقی فرخنده در عرصه هنرهای نمایشی است. ما به‌عنوان هیئت انتخاب، از میان آثاری که حدود ۷۱۰ اثر بودند، در مرحله دوم به ۱۲۰ تا ۱۳۰ اثر رسیدیم و آثاری که در نهایت انتخاب شدند، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بودند. من خودم در جشنواره‌های مختلف، هم به‌عنوان عضو هیئت انتخاب و هم مدیر اجرایی حضور داشته‌ام؛ اما وقتی این آثار را می‌دیدم، واقعاً با خودم می‌گفتم چه کارهایی برای این جشنواره که به هر حال نوپاست، ارسال شده است.

ناصر آویژه افزود: امیدوارم کارها را ببینید و از تماشای آنها لذت ببرید. داوران عزیز ما نیز حتماً از دیدن این آثار لذت خواهند برد. امیدوارم جشنواره‌ای بسیار پرنشاط، پربیننده و درجه‌یک داشته باشیم.

سپس بهاره رهنما، داور بخش بین‌الملل با اشاره به تجربه حضور خود گفت: «حضور در جمع استادان و بزرگانی که دغدغه‌مند تئاتر کودک و آینده این سرزمین هستند، برای من افتخار است. افتخار می‌کنم که دوست خانم خلوتی هستم. در بدترین روزهای ممنوع‌الکاری من، از من دعوت کردند و پشت سر هم برای من کلاس گذاشتند تا فارغ از مسائل مالی، ذهنم مشغول نباشد.»

او تصریح کرد: من عادت ندارم خانم‌های دیگر از من حمایت کنند و معمولاً همیشه برعکس بوده است؛ اما این، عشق من نسبت به خانم خلوتی است. من واقعاً گاهی اوقات خودم را جای آدمی مثل خاتم خلوتی که این‌گونه مستقل است، می‌گذارم و دوست دارم هشتگ «زنان مستقل موفق» را دو دستی به او تقدیم کنم. امیدوارم بچه‌ها بزرگ شوند و این تجربه اعجاب‌آور و جادویی صحنه را تا روز آخر عمرشان داشته باشند.

مهدی قلعه، از داوران بخش کودک جشنواره عنوان کرد: «مایه خرسندی است که در این جمع حضور دارم. امیدوارم بتوانیم در کنار هم داوری کنیم و هر آنچه حق است، در روز اختتامیه اعلام شود. برای خانم خلوتی که به‌تنهایی این کار را پیش می‌برد، آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوارم تا پایان همین‌طور پرانرژی باشد.

همچنین محمد لاسمی، دیگر داور بخش کودک جشنواره نیز با ابراز خرسندی از پویایی این رویداد هنری، بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تئاتر نسل آینده و کشف استعدادهای نوظهور در این رده سنی تأکید کرد.

هنرمندانی چون آرش دادگر، توماج دانش‌بهزادی، فروغ قجابگلو، امین اکبری‌نسب، مرجان مرتضوی و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در این مراسم حضور داشتند.

مراسم با آیین اهدای رسمی احکام داوران و مدیران بخش‌های مختلف جشنواره به پایان رسید.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، بخش کودک جشنواره، اجراهای خود را از روز پنجشنبه شانزدهم مهر در تالار هنر آغاز خواهد کرد.

نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل» از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه سال جاری به ریاست رکسانا خلوتی و دبیری محمدرضا غریب‌زاده در تالار هنر، تماشاخانه نوفل‌لوشاتو و تالار محراب برگزار خواهد شد.

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