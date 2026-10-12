به‌گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد یک‌شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در دیدار با جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بزنجان بر ضرورت هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری موثر از ظرفیت‌های گردشگری این شهر تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های مواصلاتی در توسعه گردشگری اظهار کرد: دسترسی مناسب و توسعه راه‌های ارتباطی از عوامل مهم در تسهیل سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق مقاصد گردشگری است که باید توجه قرار گیرد.

او با تاکید بر لزوم لحاظ‌کردن الزامات گردشگری در طرح تفصیلی و برنامه‌های توسعه شهری بزنجان افزود: بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های موجود، نیازمند هم‌اندیشی میان دستگاه‌های مسئول و مدیریت شهری و همچنین اتخاذ رویکردی هدفمند در برنامه‌ریزی برای آینده گردشگری این شهر است.

محسن‌نژاد با اشاره به تنوع علایق و سلیقه‌های گردشگران بیان کرد: برنامه‌های گردشگری باید متناسب با نیازها و انتظارات گروه‌های مختلف گردشگران طراحی شود تا بزنجان بتواند به مقصدی جذاب‌تر برای بازدیدکنندگان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان برگزاری رویدادهای گردشگری و فرهنگی را یکی از ابزارهای موثر در معرفی ظرفیت‌های محلی دانست و افزود: رویدادها می‌توانند با ایجاد انگیزه برای سفر، معرفی داشته‌های فرهنگی و طبیعی و تقویت ارتباط گردشگران با جامعه محلی، زمینه رونق گردشگری بزنجان را فراهم کنند، از این رو توجه به طراحی و اجرای رویدادهای متناسب با قابلیت‌های این شهر باید در اولویت برنامه‌های توسعه گردشگری قرار گیرد.

او همچنین بر ضرورت تعریف طرح‌های زیرساختی گردشگری از سوی شهرداری بزنجان تاکید کرد و گفت: ایجاد و توسعه مراکز خدماتی، اقامتی، پذیرایی و تفریحی، در کنار برنامه‌ریزی برای رویدادهای هدفمند، می‌تواند به تکمیل زنجیره خدمات گردشگری، ارتقا تجربه سفر و افزایش جذابیت این شهر برای گردشگران کمک کند.

در حاشیه این دیدار، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان، در گفت‌وگویی تلفنی با یاسر سلیمانی نماینده مردم شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی، ارتباط برقرار کرده و در رابطه با راهکارهای توسعه هدفمند گردشگری در حوزه انتخابی شهرستان‌های ابر گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

انتهای پیام/