۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰

جدول اجراهای بخش کودک و نوجوان جشنواره «دوستی ملل» منتشر شد

جدول اجراهای بخش کودک و نوجوان جشنواره «دوستی ملل» منتشر شد

جدول اجراهای بخش کودک و نوجوان نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل» برای اجرا در تالار هنر منتشر شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل»، جدول زمان‌بندی اجراهای بخش کودک و نوجوان این رویداد هنری که از شانزدهم تا هجدهم مهرماه در تالار هنر میزبان علاقه‌مندان است، منتشر شد.

برنامه دقیق اجراها به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ مهر

نمایش «جادوگر شهر اوز»، به کارگردانی مهرداد محب‌علی‌زاده، ساعت ۱۱، بخش ملی_رشت

نمایش «یسوع»، به کارگردانی حامد آقایی، ساعت ۱۲، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «فرصت نابرابر»، به کارگردانی محسن حافظی، ساعت ۱۳، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «بازتاب»، به کارگردانی محسن حافظی، ساعت ۱۴، بخش آموزشگاهی_تهران

جمعه ۱۷ مهر

نمایش «یونس»، به کارگردانی حامد آقایی، ساعت ۱۱، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «گل گلدون»، به کارگردانی آمنه نمازی، ساعت ۱۲، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «راز طبقه سیزدهم»، به کارگردانی حامد آقایی، ساعت ۱۳، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «کله‌زبله‌ای»، به کارگردانی امین جوادی، ساعت ۱۴، بخش آموزشگاهی_تهران

شنبه ۱۸ مهر

نمایش «این‌همه تلق و ملق»، به کارگردانی ملیحه مقیمی، ساعت ۱۱، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «ردی از یک جشن»، به کارگردانی آذین محسنی، ساعت ۱۲، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «قصه‌بازی»، به کارگردانی نسیم یاقوتی، ساعت ۱۳، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «سکه طلا»، به کارگردانی فرزانه میرزایی، ساعت ۱۴، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «دزدان دریایی ناکارآمد»، به کارگردانی امین جوادی، ساعت ۱۵، بخش‌آموزشگاهی_تهران

نمایش «پیک‌نیک در میدان جنگ»، به کارگردانی کامبیز منصف، ساعت ۱۶، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «علی‌بابا و چهل دزد بغداد»، به کارگردانی سپیده شعبان، ساعت ۱۷، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «آنتی‌استراتفوردیسم»، به کارگردانی خورشید فیاض، ساعت ۱۸، بخش‌آموزشگاهی_تهران

نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل» از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه سال جاری به ریاست رکسانا خلوتی و دبیری محمدرضا غریب‌زاده در تالار هنر، تماشاخانه نوفل‌لوشاتو و تالار محراب برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072002177
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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