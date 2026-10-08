جدول اجراهای بخش کودک و نوجوان جشنواره «دوستی ملل» منتشر شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل»، جدول زمان‌بندی اجراهای بخش کودک و نوجوان این رویداد هنری که از شانزدهم تا هجدهم مهرماه در تالار هنر میزبان علاقه‌مندان است، منتشر شد.

برنامه دقیق اجراها به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ مهر

نمایش «جادوگر شهر اوز»، به کارگردانی مهرداد محب‌علی‌زاده، ساعت ۱۱، بخش ملی_رشت

نمایش «یسوع»، به کارگردانی حامد آقایی، ساعت ۱۲، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «فرصت نابرابر»، به کارگردانی محسن حافظی، ساعت ۱۳، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «بازتاب»، به کارگردانی محسن حافظی، ساعت ۱۴، بخش آموزشگاهی_تهران

جمعه ۱۷ مهر

نمایش «یونس»، به کارگردانی حامد آقایی، ساعت ۱۱، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «گل گلدون»، به کارگردانی آمنه نمازی، ساعت ۱۲، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «راز طبقه سیزدهم»، به کارگردانی حامد آقایی، ساعت ۱۳، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «کله‌زبله‌ای»، به کارگردانی امین جوادی، ساعت ۱۴، بخش آموزشگاهی_تهران

شنبه ۱۸ مهر

نمایش «این‌همه تلق و ملق»، به کارگردانی ملیحه مقیمی، ساعت ۱۱، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «ردی از یک جشن»، به کارگردانی آذین محسنی، ساعت ۱۲، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «قصه‌بازی»، به کارگردانی نسیم یاقوتی، ساعت ۱۳، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «سکه طلا»، به کارگردانی فرزانه میرزایی، ساعت ۱۴، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «دزدان دریایی ناکارآمد»، به کارگردانی امین جوادی، ساعت ۱۵، بخش‌آموزشگاهی_تهران

نمایش «پیک‌نیک در میدان جنگ»، به کارگردانی کامبیز منصف، ساعت ۱۶، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «علی‌بابا و چهل دزد بغداد»، به کارگردانی سپیده شعبان، ساعت ۱۷، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «آنتی‌استراتفوردیسم»، به کارگردانی خورشید فیاض، ساعت ۱۸، بخش‌آموزشگاهی_تهران

نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل» از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه سال جاری به ریاست رکسانا خلوتی و دبیری محمدرضا غریب‌زاده در تالار هنر، تماشاخانه نوفل‌لوشاتو و تالار محراب برگزار خواهد شد.

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