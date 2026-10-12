به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه 19 مهرماه، در مراسم اختتامیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایر که با حضور مقامات عالی‌رتبه کشور ازجمله عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده و محسن کازرونی عضو و رئیس هیئت‌امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، حبیب‌الله موتاب بفروئی هنرمند برجسته و صاحب‌نام از شهر بفروئیه، به‌پاس نمایش توانمندی‌های اصیل موتابی، به‌عنوان یکی از برگزیدگان این نمایشگاه معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

در این آیین از هنرمندان برتری که توانستند هویت فرهنگی و اصالت روستایی را در سطح بین‌المللی بازنمایی کنند، تقدیر شد.

هنر صنعت موتابی از هنرهای سنتی و ریشه‌دار بفروئیه میبد است که در این هنر، موی بز تابیده می‌شود و از آن محصولاتی مانند طناب، سیاه چادر عشایری و تور ماهیگیری تولید می‌شود.

بفروئیه در سوم تیرماه ۱۴۰۳ به‌عنوان شهر ملی موتابی ایران به ثبت رسید؛ عنوانی که بیانگر جایگاه ویژه این هنر در هویت فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه میبد است.

انتخاب استاد حبیب‌الله موتاب بفروئی به‌عنوان یکی از برگزیدگان ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایر، فرصتی برای معرفی بیشتر این هنر اصیل، پاسداشت دانش و مهارت استادکاران بومی و تقویت زمینه‌های احیا و توسعه آن در سطح ملی فراهم می‌کند.

انتهای پیام/