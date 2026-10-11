به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل»، داوران بخش کودک و نوجوان نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل» معرفی شدند.

مجید قناد، شهرام لاسمی و مهدی قلعه داورانی هستند که این بخش از جشنواره را داوری می‌کنند.

بخش کودک و نوجوان جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل» از شانزدهم تا هجدهم مهر در تالار هنر میزبان گروه‌های نمایشی و تماشاگران بود.

اجراهای روی صحنه رفته در این بخش عبارتند از :

نمایش «جادوگر شهر اوز»، به کارگردانی مهرداد محب‌علی‌زاده، بخش ملی_رشت

نمایش «یسوع»، به کارگردانی حامد آقایی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «فرصت نابرابر»، به کارگردانی محسن حافظی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «بازتاب»، به کارگردانی محسن حافظی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «یونس»، به کارگردانی حامد آقایی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «گل گلدون»، به کارگردانی آمنه نمازی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «راز طبقه سیزدهم»، به کارگردانی حامد آقایی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «کله‌زبله‌ای»، به کارگردانی امین جوادی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «این‌همه تلق و ملق»، به کارگردانی ملیحه مقیمی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «ردی از یک جشن»، به کارگردانی آذین محسنی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «قصه‌بازی»، به کارگردانی نسیم یاقوتی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «سکه طلا»، به کارگردانی فرزانه میرزایی، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «دزدان دریایی ناکارآمد»، به کارگردانی امین جوادی، بخش‌آموزشگاهی_تهران

نمایش «پیک‌نیک در میدان جنگ»، به کارگردانی کامبیز منصف، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «علی‌بابا و چهل دزد بغداد»، به کارگردانی سپیده شعبان، بخش آموزشگاهی_تهران

نمایش «آنتی‌استراتفوردیسم»، به کارگردانی خورشید فیاض، بخش‌آموزشگاهی_تهران

اسامی برگزیدگان این بخش در آیین اختتامیه جشنواره اعلام خواهد شد.

نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر «دوستی ملل» از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه سال جاری به ریاست رکسانا خلوتی و دبیری محمدرضا غریب‌زاده در تالار هنر، تماشاخانه نوفل‌لوشاتو و تالار محراب در حال برگزاری است.

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