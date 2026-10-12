به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: به همراه کارشناسان شرکت شهرک‌های صنعتی استان از کارگاه‌های فرت‌بافی تربت جام برای ایجاد خوشه صنعتی کسب و کار فرت‌باقی در این شهرستان بازدید کردیم. هدف این بازدید، سنجش میدانی خوشه کسب‌وکار فرت بافی و بررسی ظرفیت‌های زنجیره تولید این هنر سنتی بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام یادآور شد: در برنامه ارزیابی زنجیره تولید فرت از کارگاه‌های خانگی فرت بافی روستای هدف گردشگری بزد، کارگاه زنجیره‌ای تولیدی فرت و تهیه البسه صندوق محمد رسول الله شهر تربت جام و کارگاه رنگرزی در روستای محمودآباد سفلی بازدید و خوشه‌های موجود در فرت بافی این منطقه را بررسی کرده و نشستی نیز با معاون فرماندار شهرستان تربت جام برگزار شد.

صابرمقدم گفت: منظور از خوشه کسب‌وکار به واحدهای متمرکز در یک منطقه جغرافیایی گفته می شود که با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر، محصولات و یا خدمات مشابه و یا مشترکی را تولید و ارائه می‌کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام اظهار کرد: توسعه خوشه‌های کسب‌وکار، فرآیندی است که طی آن ظرفیت‌های موجود در خوشه، از طریق توانمندسازی پایا و معطوف به استفاده از فرصت‌های محیطی، شکوفا می‌شود.

صابرمقدم گفت: شهرستان تربت جام، با وجود کارگاه‌های متعدد خانگی و تجمیعی در مناطق شهری و روستایی به عنوان کانون فرت‌بافی خراسان رضوی شناخته می‌شود.

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