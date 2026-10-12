به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین رستمیان دوشنبه ۲۰مهر۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت ساماندهی فضای عرضه صنایع‌دستی اظهار کرد: این نشست با حضور شهردار جویبار و اعضای انجمن صنایع‌دستی شهرستان برگزار شد و طی آن، مسائل و چالش‌های موجود در زمینه چیدمان غرفه‌ها، نحوه توزیع فضا و استانداردسازی محل عرضه محصولات مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جویبار با اشاره به ظرفیت جمعه‌بازار جویبار در معرفی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی شهرستان گفت: ساماندهی اصولی غرفه‌ها می‌تواند ضمن ایجاد نظم و بهبود فضای عرضه محصولات، زمینه حضور مؤثرتر هنرمندان محلی و معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی منطقه را فراهم کند.

او ادامه داد: در این نشست مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان اداره میراث‌فرهنگی، شهرداری و انجمن صنایع‌دستی تشکیل شود تا توافقات انجام‌شده پیگیری و راهکارهای اجرایی در جلسات آتی عملیاتی شود.

رستمیان، حمایت از هنرمندان بومی، ارتقای جایگاه صنایع‌دستی شهرستان و تقویت نقش جمعه‌بازار جویبار در عرضه و ترویج هنرهای سنتی را از اهداف این همکاری مشترک عنوان کرد.

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