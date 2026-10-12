به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه‌ روشن روز دوشنبه ۲۰ مهرماه اظهار کرد: دوره آموزشی تخصصی «قوانین و مقررات تورگردانی» با حضور رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان کل کشور در کرمانشاه برگزار می‌شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان حوزه گردشگری استان و با همکاری انجمن حرفه‌ای و صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه برنامه‌ریزی شده و به اجرا درمی‌آید.

او با اشاره به مخاطبان اصلی این رویداد آموزشی افزود: راهنمایان گردشگری، مدیران و کارشناسان آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌داران و مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی از جمله گروه‌های هدف این دوره هستند که می‌توانند از مباحث تخصصی آن بهره‌مند شوند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: تدریس این دوره بر عهده محمد یزدانی، مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی و ریاست جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان کل کشور است که سهم بسزایی در ارتقای استانداردهای حرفه‌ای تورگردانی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، دوره آموزشی «قوانین و مقررات تورگردانی» روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ در محل آمفی‌تئاتر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

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