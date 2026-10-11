به گزارش میراث آریا، نمایشگاه عکس «درشتی‌های شهر» شامل مجموعه‌ای از عکس‌های زهرا رضی از میدان امام حسین(ع) است. مجموعه‌ای که حاصل سه سال رفت‌وآمد عکاس به این میدان و ثبت آدم‌هایی است که در آن می‌نشینند، عبور می‌کنند، منتظر می‌مانند یا بازی می‌کنند.

زهرا رضی عکاسی خیابانی را با پرسه‌زدن در شهر آغاز کرده و یکی از همین پرسه‌ها، او را از خیابان انقلاب به میدان امام حسین (ع) رسانده است. او می‌گوید در نخستین مواجهه با فضای باز میدان و سازه‌های بزرگ آن روبه‌رو شده و همین فضا باعث شده دوباره به میدان برگردد.

این رفت‌وآمد حدود سه سال ادامه داشته است. رضی در تابستان‌ها معمولا هفته‌ای دو تا سه روز به این میدان می‌رفته و عکاسی را از کودکان آغاز کرده است. به گفته او بچه‌ها راحت‌تر به دوربین اعتماد می‌کردند و همین ارتباط راه او را برای عکاسی از خانواده‌ها و دیگر آدم‌های میدان باز کرده است.

بخش مهمی از «درشتی‌های شهر» به تفاوت حضور کودکان و بزرگسالان در میدان مربوط می‌شود. در بعضی عکس‌ها، مردان کنار دیوارها و سازه‌های بزرگ میدان نشسته‌اند و در بعضی دیگر کودکان از همان سازه‌ها بالا رفته‌اند و آنها را به وسیله بازی تبدیل کرده‌اند.

رضی درباره این تفاوت می‌گوید: یک طرف بچه‌هایی بودند که همه این سازه‌ها را به بازی گرفته بودند و زندگی خودشان را می‌کردند و طرف دیگر آدم‌هایی بودند که انگار خودشان هم مثل این المان‌ها خاکستری شده بودند. همین تناقض برای من مهم شد.

او در طول این سه سال با گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان میدان روبه‌رو شده است؛ رهگذرانی که فقط از میدان عبور می‌کردند، کودکانی که برای بازی می‌آمدند، مادرانی که همراه آنها بودند و مردانی که مدت بیشتری در میدان می‌ماندند. رضی می‌گوید: در این میدان به این بزرگی چیزی که کمتر می‌دیدم نشاط بود. بچه‌ها زندگی را به فضا می‌آوردند اما در خیلی از مردها بیشتر خستگی و انتظار می‌دیدم.

بخش دیگری از این پروژه به پرتره‌های کودکان میدان امام حسین اختصاص دارد که همه آنها در نمایشگاه فعلی به نمایش درنیامده‌اند.

عکس‌های این مجموعه رنگی‌اند، اما خاکستری سازه‌ها و فضای میدان در بسیاری از قاب‌ها غلبه دارد. رضی درباره این انتخاب می‌گوید: من جهان را سیاه‌وسفید نمی‌بینم. جهان من رنگی است اما رنگ این فضا برای من کاملا خاکستری بود.

افتتاح نمایشگاه با حضور عکاسان و معماران برگزار شد. عبدالرضا گلپایگانی عضو اصلی هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و فریدون بابایی‌اقدم عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری نیز در این برنامه حضور داشتند.

نمایشگاه «درشتی‌های شهر» تا یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ در خانه آفرینش‌های شهری وارطان ادامه دارد و بازدید از آن از ساعت ۱۳ تا ۱۸ امکان‌پذیر است.

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