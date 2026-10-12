به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جریان ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایر که در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، استان خراسان جنوبی با رویکردی متفاوت، از هویت بومی و اصالت زندگی روستایی خود در قالب «خانه روستایی» رونمایی کرد. این پاویون با هدف معرفی آداب‌ورسوم، فرهنگ و جاذبه‌های گردشگری استان، بستری برای گفتگو درباره توسعه زیرساخت‌های روستایی فراهم آورد.

در این مراسم، مسئولان ارشد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از جمله محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور و مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی به همراه محمد نصیری نماینده فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس، از جاذبه‌های معرفی شده بازدید کردند.

در جریان این بازدید، با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان طبس، مسئولان وزارتخانه نسبت به برنامه‌ریزی برای سفر به این منطقه و بررسی میدانی جاذبه‌های آن ابراز تمایل کردند.

همچنین حضور مقامات اجرایی استان از جمله معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی توسعه گردشگری روستایی در این منطقه است.

خراسان جنوبی در این رویداد ملی، از شانزدهم مهرماه و همزمان با روز ملی روستا و عشایر طی چهار روز برگزاری نمایشگاه، مجموعه‌ای از صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی، مشاغل بومی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی خود را با هدف جذب سرمایه‌گذار و معرفی به بازارهای داخلی و بین‌المللی به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/