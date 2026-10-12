برگزاری دوره آموزشی «فنون تورگردانی و مدیریت بحران» در کرمانشاه با حضور رئیس جامعه راهنمایان کشور

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز دوشنبه ۲۰ مهرماه اظهار کرد: دوره آموزشی تخصصی «فنون تورگردانی و مدیریت بحران» ویژه راهنمایان با حضور رئیس جامعه راهنمایان کشور در کرمانشاه برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی، مهارت‌های فنی و آمادگی راهنمایان گردشگری استان در مواجهه با شرایط خاص و بحرانی برنامه‌ریزی شده است تا استانداردهای خدمت‌رسانی به گردشگران ارتقا یابد.

او با تأکید بر اهمیت نقش راهنمایان در کیفیت سفر گردشگران افزود: تدریس این دوره تخصصی را محمد یزدانی، مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی و ریاست جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان کل کشور بر عهده خواهد داشت.

اعظمی تصریح کرد: این رویداد آموزشی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۸ در محل آمفی‌تئاتر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

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