علی دارابی در پیامی درگذشت واروژان آراکلیان را تسلیت گفت

به گزارش میراث آریا، متن پیام قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور برای درگذشت واروژان آراکلیان چهره‌ اثرگذار در حفاظت و مرمت میراث تاریخی ایران و کلیساهای تاریخی کشور بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت مهندس واروژان آراکلیان، از چهره‌های کوشا و اثرگذار در عرصه حفاظت و مرمت میراث تاریخی ایران، موجب تأثر و اندوه شد.

آن مرحوم بخش ارزشمندی از عمر پربرکت خویش را وقف صیانت، حفاظت و مرمت آثار تاریخی کشور، به‌ویژه کلیساهای تاریخی ایران کرد و با دانش، تخصص و تعهد حرفه‌ای خود، نقشی شایسته در پاسداشت این بخش ارزشمند از میراث فرهنگی و هویت تاریخی سرزمینمان ایفا کرد.

بی‌تردید، خدمات ماندگار ایشان و حضور اثرگذارش در هیئت راهبردی پایگاه کلیساهای تاریخی کشور، در حافظه میراث فرهنگی ایران باقی خواهد ماند و نام نیک ایشان به‌عنوان یکی از خدمتگزاران عرصه صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی ایران، همواره گرامی خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز تأسف و تأثر از فقدان این چهره پرتلاش، درگذشت ایشان را به خانواده محترم آراکلیان، همکاران و جامعه متخصصان میراث فرهنگی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آرامش و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

علی دارابی

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی

بیستم مهرماه ۱۴۰۵

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