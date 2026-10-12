سعید آرویی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: کرج از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قابل توجهی برخوردار است، اما برای بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها باید زمینه حضور و اقامت گردشگران در شهر تقویت شود؛ چراکه کرج نباید به مسیر عبور مسافران تبدیل شود، بلکه باید به مقصدی برای شناخت تاریخ، فرهنگ و جاذبه‌های منطقه تبدیل شود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج افزود: یکی از موضوعاتی که در این مسیر باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت زیرساخت‌های اقامتی شهر است. کرج با وجود برخورداری از ظرفیت‌های متعدد، در زمینه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و امکانات اقامتی باکیفیت با کمبودهایی مواجه است و توسعه این بخش می‌تواند در افزایش ماندگاری گردشگران و بهره‌گیری بهتر از جاذبه‌های شهر مؤثر باشد.

او بیان کرد: در حوزه میراث فرهنگی، اقداماتی دنبال شده و بررسی‌ها و مطالعاتی نیز برای توسعه ظرفیت‌های موجود در حال انجام است. با این حال، معرفی جاذبه‌ها باید هم‌زمان با توجه به زیرساخت‌ها پیش برود تا زمینه برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های واقعی گردشگری فراهم شود.

این مسئول با اشاره به اینکه کرج در برخی مقاطع، به‌ویژه سفرهای نوروزی، بیشتر به‌عنوان یک مسیر عبوری شناخته می‌شود، گفت: باید با کمک رسانه‌ها، ویژگی‌های خاص و ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده این شهر را معرفی کنیم. اولین‌های کرج و داشته‌های تاریخی و فرهنگی آن می‌توانند بهانه‌ای برای حضور گردشگران و علاقه‌مندان باشند تا از نزدیک با این جاذبه‌ها آشنا شوند و تجربه متفاوتی از حضور در شهر داشته باشند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج تأکید کرد: مدیریت شهری نیز در چارچوب وظایف خود از اقداماتی که برای معرفی ظرفیت‌های شهر و تقویت جایگاه فرهنگی و گردشگری آن انجام می‌شود، حمایت خواهد کرد.

از روز کرج تا دهه فرهنگی؛ ضرورت تداوم فعالیت‌ها

آرویی در ادامه با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت روز کرج اظهار کرد: یکی از مسئولیت‌های جدی شهرداری و مدیریت شهری در این حوزه، پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و حمایت از سرمایه‌های فرهنگی شهر است؛ موضوعی که مورد توجه شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج قرار دارد.

او توضیح داد: از سال گذشته تاکنون تلاش کرده‌ایم در کنار سایر دستگاه‌های فرهنگی، گام‌هایی برای تقویت برنامه‌های مرتبط با هویت شهری برداریم. سال گذشته، هنگام انتخاب شعار روز کرج، عنوان «روزی برای کرج، کرج برای همه» مطرح شد و امسال نیز این فرصت فراهم شده است که با گسترش دامنه برنامه‌ها، از روز کرج به هفته یا دهه فرهنگی کرج برسیم.

آرویی با بیان اینکه فعالیت فرهنگی برای رسیدن به نتیجه به زمان نیاز دارد، ادامه داد: نگاه ما این است که بیستم مهرماه، روز بزرگداشت کرج، صرفاً به برگزاری چند برنامه مناسبتی محدود نشود، بلکه به نقطه آغاز یک جریان فرهنگی مستمر تبدیل شود؛ جریانی که از امسال تا سال آینده ادامه داشته باشد و بتواند دستاوردهایی در زمینه شناسایی و معرفی عناصر هویتی شهر به همراه بیاورد.

این مسئول تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت در یک هفته یا حتی یک دهه، همه آنچه را که برای تقویت تعلق خاطر شهروندان به کرج لازم است، محقق کنیم. شکل‌گیری هویت مشترک شهری به برنامه‌ریزی مستمر، همکاری دستگاه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی نیاز دارد و باید از فرصت مناسبت‌ها برای آغاز فعالیت‌هایی استفاده کنیم که در طول سال نیز قابلیت پیگیری داشته باشند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی عناصر هویتی شهر گفت: یکی از محورهای مهم فعالیت‌های سال گذشته تاکنون، توجه به اولین‌های کرج در حوزه‌های مختلف بوده است؛ از جمله نخستین آرایشگاه، مکتب، مدرسه و موارد دیگری که بخشی از آنها کمتر شناخته شده یا کمتر به آنها پرداخته شده بود.

این مسئول افزود: شناسایی این موارد با همکاری دستگاه‌های فرهنگی انجام شده و شهرداری کرج و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز در کنار سایر مجموعه‌ها در این مسیر مشارکت داشته‌اند. امسال نیز تلاش کرده‌ایم یک گام جلوتر برویم و علاوه بر شناسایی اولین‌ها، ظرفیت‌ها و عناصر دیگری را که در شکل‌گیری هویت خاص کرج نقش دارند، مورد توجه قرار دهیم.

آرویی با اشاره به عناصر طبیعی مرتبط با هویت منطقه بیان کرد: در این زمینه، عناصری مانند درخت اُرس و گونه‌های جانوری مختص این منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند و بررسی دقیق‌تری درباره آنها انجام شده است.

او ادامه داد: موضوع این نیست که این عناصر پیش از این وجود نداشته‌اند یا هیچ شناختی از آنها نبوده است؛ مسئله این است که در برخی موارد، فرصت کافی برای معرفی عمومی آنها و آشناکردن شهروندان با اهمیتشان فراهم نشده است. روز کرج و برنامه‌های هفته یا دهه فرهنگی می‌توانند زمینه‌ای برای معرفی این داشته‌ها و ایجاد ارتباط بیشتر میان شهروندان و هویت تاریخی و طبیعی محل زندگی‌شان باشند.

آرویی با تأکید بر نقش مردم در موفقیت برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: باور ما این است که هر فعالیت فرهنگی یک پیوست اجتماعی دارد و برای تقویت این پیوست باید از ظرفیت خود شهروندان استفاده کنیم. فعالیت فرهنگی زمانی می‌تواند به یک جریان ماندگار تبدیل شود که مردم صرفاً مخاطب برنامه‌ها نباشند، بلکه امکان مشارکت و ارائه توانمندی‌های خود را نیز داشته باشند.

این مسئول ابراز کرد: به همین دلیل، رویکرد ما این است که در کنار برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، فرصتی برای حضور شهروندان فراهم کنیم تا افرادی که به هویت کرج علاقه‌مند هستند یا دستاورد، توانمندی و محتوایی مرتبط با این شهر در اختیار دارند، بتوانند در برنامه‌ها مشارکت کنند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج با اشاره به برنامه‌های تالار شهیدان نژادفلاح گفت: در کنار غرفه‌ها و نمایشگاه محصولات کرجی، استیجی برای اجرای برنامه‌های مختلف در نظر گرفته شده است. همچنین رادیو نمایشگاه و مجموعه‌ای از برنامه‌های مرتبط با کرج پیش‌بینی شده تا زمینه حضور و مشارکت بیشتر علاقه‌مندان فراهم شود.

آرویی از شهروندان خواست از این فرصت برای معرفی داشته‌ها و توانمندی‌های خود استفاده کنند و ادامه داد: هر شهروندی که به شهر خود تعلق خاطر دارد و محتوایی مرتبط با هویت و مفهوم کرج در اختیار دارد، می‌تواند در کنار دیگر فعالان فرهنگی حضور پیدا کند و سهمی در معرفی ظرفیت‌های شهر داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: هدف این است که برنامه‌های روز کرج به فرصتی برای شناخت بیشتر داشته‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهر و تقویت مشارکت عمومی تبدیل شود؛ مسیری که تداوم آن می‌تواند به افزایش تعلق خاطر شهروندان و معرفی بهتر کرج به گردشگران و علاقه‌مندان کمک کند.

انتهای پیام/