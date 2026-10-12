به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین یکتا، از بازدید معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی به همراه کارشناس بازرگانی این معاونت از کارگاه‌های صنایع‌دستی شهر سه‌قلعه در روز یک‌شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرایان، با اشاره به اهداف این بازدید اظهار کرد: بررسی وضعیت تولید، شناسایی ظرفیت‌های موجود، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان، بررسی موانع فعالیت کارگاه‌ها و یافتن راهکارهایی برای توسعه بازار محصولات صنایع‌دستی از مهم‌ترین اهداف این برنامه بود.

او افزود: در جریان این بازدید، مسئولان ضمن آشنایی نزدیک با مراحل تولید آثار صنایع‌دستی، وضعیت کیفیت محصولات، نحوه تأمین مواد اولیه، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و مشکلات فعالان این حوزه را بررسی کردند.

حسنعلی فولادی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی نیز در گفت‌وگو با هنرمندان و تولیدکنندگان، بر ضرورت حفظ و پاسداشت هنرهای بومی، ارتقای کیفیت محصولات، توجه به بسته‌بندی متناسب با بازار هدف و تقویت بازاریابی برای افزایش فروش و معرفی بهتر تولیدات تأکید کرد.

در این دیدار، هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی شهر سه‌قلعه نیز مسائل، نیازها و پیشنهادهای خود را با مسئولان در میان گذاشتند و بر ضرورت حمایت مؤثرتر از کارگاه‌های تولیدی و فراهم‌سازی زمینه توسعه فعالیت‌های این حوزه تأکید شد.

در پایان این بازدید، پیگیری مطالبات هنرمندان، حمایت از کارگاه‌های فعال و برنامه‌ریزی برای معرفی گسترده‌تر صنایع‌دستی شهر سه‌قلعه در سطح استان و کشور به‌عنوان محورهای مورد تأکید قرار گرفت.

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