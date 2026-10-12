به گزارش میراث آریا، مجتبی عبداللهی، روز دوشنبه، ۲۰ مهرماه با گرامی‌داشت روز فرهنگی کرج به پیشینه تاریخی و هویت فرهنگی این شهر اشاره کرد و گفت: کرج با برخورداری از تنوع فرهنگی و هم‌زیستی اقوام مختلف، تصویری از ایران بزرگ است؛ شهری که به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، «ایران کوچک» نام گرفته است.

استاندار البرز با بیان اینکه روز کرج فرصتی برای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی این شهر و قدردانی از تلاش‌های شهروندان آن است، افزود: کرج به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی کشور، رنگین‌کمانی از اقوام ایرانی را در خود جای داده است؛ مردمانی با فرهنگ‌ها، زبان‌ها و خاستگاه‌های گوناگون که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و در ساختن آینده‌ای مشترک سهیم هستند.

او، همگرایی و انسجام اجتماعی را از ویژگی‌های برجسته کرج برشمرد و تصریح کرد: هویت متمایز این شهر تنها به تنوع قومی آن محدود نمی‌شود، بلکه همراهی و مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی و همچنین حضور مسئولانه شهروندان در دفاع از ارزش‌های ملی و انقلابی، از دیگر جلوه‌های این سرمایه اجتماعی است.

این مسئول بیان کرد: تجربه کرج نشان می‌دهد که تنوع فرهنگی نه مانعی برای پیشرفت، بلکه فرصتی برای تقویت همبستگی ملی و حرکت در مسیر توسعه است. این شهر با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی خود می‌تواند الگویی برای سایر شهرهای کشور در زمینه هم‌زیستی اقوام، تقویت وحدت ملی و افزایش مشارکت اجتماعی باشد.

عبداللهی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای کرج گفت: این شهر در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و گردشگری از توانمندی‌های گسترده‌ای برخوردار است که بهره‌گیری هدفمند از آن‌ها، همراه با توسعه متوازن شهری، صیانت از محیط‌زیست، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت زیرساخت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت بیشتر کرج باشد.

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف توسعه شهری خاطرنشان کرد: آینده مطلوب کرج صرفاً در گسترش کالبدی شهر و اجرای طرح‌های عمرانی خلاصه نمی‌شود، بلکه تحقق شهری آرام، ایمن و زیست‌پذیر با فرصت‌های برابر، نشاط اجتماعی و هویت فرهنگی، باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

او تحقق این چشم‌انداز را مستلزم هم‌افزایی مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم، همراهی نخبگان و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود دانست و گفت: امیدواریم کرج با تکیه بر وحدت و همدلی مردم و برنامه‌ریزی مؤثر، بیش از پیش در مسیر توسعه پایدار گام بردارد و به نمادی از هم‌زیستی اقوام، انسجام ملی و پیشرفت متوازن تبدیل شود.

انتهای پیام/