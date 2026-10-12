حفظ میراث تاریخی، صیانت از هویت فرهنگی جامعه است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی شامگاه یکشنبه در جریان برپایی نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در حاشیه تجمع شبانه مردم در میدان آزادی سنندج، از تصاویر مربوط به آسیب‌های واردشده به آثار و بناهای تاریخی کردستان در دوران جنگ تحمیلی بازدید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در این بازدید با اشاره به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی گفت: آثار و بناهای تاریخی بخشی از هویت و حافظه تاریخی هر ملت به شمار می‌روند و حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند، مسئولیتی مهم در قبال نسل‌های آینده است.

او اظهار کرد: معرفی آسیب‌های واردشده به میراث تاریخی و فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفاظت از این آثار و توجه بیشتر به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی کشور باشد.

حجت‌الاسلام پورذهبی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان و تلاش برای حفظ و معرفی این میراث ارزشمند تاکید کرد.

نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با هدف بازنمایی بخشی از خسارت‌های واردشده به میراث تاریخی و فرهنگی کردستان در دوران جنگ رمضان و آشنایی شهروندان با اهمیت صیانت از آثار تاریخی برپا شده است.

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