۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰

معاون سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان:

رفع موانع و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران، لازمه توسعه گردشگری است

رفع موانع و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران، لازمه توسعه گردشگری است

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان گفت: رفع موانع و حمایت هدفمند و مستمر از سرمایه گذاران بخش خصوصی پیش نیاز و جزو ضروریات توسعه گردشگری در استان است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمود آذری روز یک شنبه ۱۹مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز ۲۰۲۶» اظهار کرد: این نشست تخصصی با هدف بررسی راهبردها و سیاست‌های کلان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، تبادل تجربیات میان مدیران ملی و استانی و شناسایی راهکارهای عملی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری برگزار شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان ادامه داد: از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این همایش می‌توان به تبیین سیاست‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، ارتقای آموزش و توانمندسازی کارشناسان، تقویت حمایت‌های قانونی و اجرایی از سرمایه‌گذاران، تشکیل کارگروه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و سامان‌دهی ساختار و چارت تشکیلاتی این حوزه اشاره کرد.

او همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان ستاد وزارتخانه و ادارات کل استانی، تسهیل فرآیندهای اداری، فراهم‌سازی بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری استان‌ها تأکید کرد.

آذری با اشاره به جمع‌بندی مباحث و رهنمودهای وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی منسجم، رفع موانع اجرایی و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران، از الزامات توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه است.

او در پایان، برگزاری این همایش را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی میان مدیران ملی و استانی، انتقال تجربیات و پیگیری راهکارهای اجرایی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور دانست.

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کد خبر 1405072002195
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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