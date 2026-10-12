به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمود آذری روز یک شنبه ۱۹مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز ۲۰۲۶» اظهار کرد: این نشست تخصصی با هدف بررسی راهبردها و سیاست‌های کلان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، تبادل تجربیات میان مدیران ملی و استانی و شناسایی راهکارهای عملی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری برگزار شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان ادامه داد: از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این همایش می‌توان به تبیین سیاست‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، ارتقای آموزش و توانمندسازی کارشناسان، تقویت حمایت‌های قانونی و اجرایی از سرمایه‌گذاران، تشکیل کارگروه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و سامان‌دهی ساختار و چارت تشکیلاتی این حوزه اشاره کرد.

او همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان ستاد وزارتخانه و ادارات کل استانی، تسهیل فرآیندهای اداری، فراهم‌سازی بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری استان‌ها تأکید کرد.

آذری با اشاره به جمع‌بندی مباحث و رهنمودهای وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی منسجم، رفع موانع اجرایی و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران، از الزامات توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه است.

او در پایان، برگزاری این همایش را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی میان مدیران ملی و استانی، انتقال تجربیات و پیگیری راهکارهای اجرایی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور دانست.

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