به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: این ویژه‌برنامه با حضور کودکان، دانش‌آموزان و مادران روستای قلعه‌بالا در مدرسه امام جواد (ع) برگزار شد و تلاش داشت در فضایی شاد و آموزشی، مفاهیم سلامت، حفاظت از طبیعت و ارزش‌های فرهنگی محلی را به کودکان آموزش دهد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: در بخش آموزشی این برنامه، کارشناس تغذیه با معرفی هرم غذایی، درباره ارزش غذایی تخم‌مرغ به‌عنوان منبعی غنی از پروتئین و اهمیت رعایت الگوی تغذیه سالم برای کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

او بیان کرد:در ادامه نیز پیامدهای مصرف خوراکی‌های ناسالم و ضرورت توجه به سلامت جسمی از سنین کودکی برای شرکت‌کنندگان تشریح شد.

رضویان اظهار کرد: برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع غذای سالم، حفاظت از محیط‌زیست و صیانت از طبیعت روستا از دیگر بخش‌های این برنامه بود که فرصتی برای بروز خلاقیت کودکان و تقویت حس مسئولیت‌پذیری آنان نسبت به محیط زندگی‌شان فراهم کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به مشارکت مادران روستای قلعه‌بالا تصریح کرد: یکی از بخش‌های ارزشمند این رویداد، حضور فعال مادران و تهیه غذاهای سالم و بومی با استفاده از تخم‌مرغ و مواد اولیه محلی بود که ضمن پذیرایی از کودکان و شرکت‌کنندگان، نقش خانواده‌ها را در ترویج تغذیه سالم و حفظ فرهنگ غذایی منطقه برجسته کرد.

او خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در روستاهای هدف گردشگری، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش آگاهی کودکان، زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و خوراک‌های بومی را فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت هویت محلی و غنی‌تر شدن تجربه گردشگران از زندگی و فرهنگ روستایی کمک کند.

رضویان در پایان گفت: این آیین با تجلیل از کودکان، دانش‌آموزان و مشارکت‌کنندگان و اهدای جوایز به آنان به پایان رسید و جلوه‌ای از پیوند میان سلامت کودکان، مشارکت خانواده‌ها، فرهنگ بومی و حفاظت از محیط‌زیست را به نمایش گذاشت.

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