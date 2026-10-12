۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد:

ضرورت تقویت همکاری تشکل‌های تخصصی برای توسعه گردشگری یزد

ضرورت تقویت همکاری تشکل‌های تخصصی برای توسعه گردشگری یزد

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و فعالان صنعت گردشگری، تقویت تعاملات منطقه‌ای، توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی و استفاده از توان کارشناسی بخش خصوصی را از الزامات ارتقای جایگاه گردشگری یزد دانست.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات، رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد، امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه، در نشست با مدیرکل و معاون گردشگری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و جمعی از مدیران و نمایندگان تشکل‌های تخصصی گردشگری، به تشریح اقدامات و برنامه‌های کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر و اداره گردشگری شهرداری یزد پرداخت.

این نشست با حضور رؤسای انجمن‌های هتل‌داران، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان تور و جامعه بوم‌گردی‌های استان، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، رئیس اداره گردشگری شهرداری، اعضای کمیسیون گردشگری و نماینده دانشگاه آزاد برگزار شد و حاضران درباره راهکارهای توسعه گردشگری شهر یزد به تبادل نظر پرداختند.

حقیرالسادات با اشاره به راه‌اندازی فرهنگسرای گردشگری و صنایع‌دستی یزد، این مجموعه را ظرفیتی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری، گسترش تعامل با تشکل‌های تخصصی و بهره‌گیری از توان کارشناسی فعالان این حوزه دانست و اظهار کرد: این فرهنگسرا با برخورداری از کارگروه‌های مختلف، آمادگی همکاری با تشکل‌های گردشگری و استفاده از ظرفیت آن‌ها در برنامه‌ریزی و تولید محتوای گردشگری را دارد.

او با اشاره به عملکرد کمیسیون گردشگری در سال‌های گذشته اظهار کرد: اقدامات این حوزه در پنج سطح شهری، منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی و استانی دنبال شده و تصمیمات کمیسیون نیز با همکاری اداره گردشگری شهرداری به مرحله اجرا رسیده است.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد، اجرای تفاهم‌نامه جامع «مثلث طلایی گردشگری» میان شهرهای یزد، شیراز و اصفهان را از جمله اقدامات منطقه‌ای برشمرد و افزود: در این چارچوب، بازدیدها و برنامه‌های مشترکی میان سه شهر انجام شده و تلاش شده است ظرفیت‌های گردشگری این شهرها بیش از گذشته به یکدیگر پیوند بخورد.

حقیرالسادات ادامه داد: در سطح ملی نیز حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای مختلف گردشگری با هدف معرفی توانمندی‌های یزد دنبال شده و در عرصه بین‌المللی، نخستین جشنواره تولید محتوای بین‌المللی گردشگری یزد با همکاری دانشگاه آزاد، بخش خصوصی و خوشه گردشگری برگزار شده است.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد نورپردازی بافت تاریخی، تقویت ارتباطات گردشگری در چارچوب شهرهای خواهرخوانده و پیگیری تفاهم‌نامه‌های همکاری میان شهرداری‌های استان را از دیگر اقدامات این حوزه عنوان کرد و گفت: تلاش شده است ظرفیت‌های گردشگری یزد و شهرستان‌های استان نیز بیش از گذشته به تشکل‌های تخصصی معرفی شود.

او با تأکید بر نقش تشکل‌های تخصصی در آینده گردشگری یزد، خواستار ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای آنان به کمیسیون شد و اظهار کرد: باید با افزایش همدلی و یکصدایی خانواده گردشگری، از ظرفیت فعالان تخصصی در تصمیم‌سازی، تولید محتوا، تبلیغات و معرفی یزد در سطح ملی و بین‌المللی بیشتر استفاده شود.

در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل‌های گردشگری نیز دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند. همکاری در تولید محتوای گردشگری، برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در فصل پاییز برای رونق گردشگری داخلی، ساماندهی پارکینگ‌های مرتبط با بوم‌گردی‌ها، پیگیری مشکلات حمل‌ونقل ریلی و هوایی و بررسی موضوع افزایش هزینه بلیت‌ها از جمله موارد مطرح‌شده در این بخش بود.

در پایان، بر تداوم تعامل میان کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد، اداره گردشگری شهرداری و تشکل‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت فرهنگسرای گردشگری و صنایع‌دستی برای اجرای برنامه‌های مشترک، رفع مسائل موجود و تقویت جایگاه گردشگری یزد تأکید شد.

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کد خبر 1405072002197
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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