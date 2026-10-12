به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، با اشاره به فرارسیدن ۲۰ مهر، روز فرهنگی کرج، اظهار کرد: کرج را نمی‌توان با چهره امروز، گسترش شهری و جایگاه آن در تحولات جمعیتی و اقتصادی شناخت؛ این شهر از پیشینه‌ای تاریخی و فرهنگی برخوردار است که شناخت و معرفی آن، بخش مهمی از هویت شهری و حافظه تاریخی منطقه را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: روز فرهنگی کرج فرصتی است تا داشته‌های تاریخی، فرهنگی و هنری این شهر را از زاویه‌ای فراتر از مناسبت‌های تقویمی ببینیم و درباره چگونگی حفاظت، معرفی و انتقال این سرمایه‌ها به نسل‌های آینده تأمل کنیم. هویت شهری زمانی ماندگار می‌شود که شهروندان با گذشته محل زندگی خود آشنا باشند و میراث آن را بخشی از زندگی امروز و مسئولیت خود در قبال آینده بدانند.

این مسئول با اشاره به آثار و بناهای تاریخی کرج گفت: بناهایی همچون کاخ سلیمانیه و پل خاتون، در کنار مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی دیگر، بخش‌هایی از روایت گذشته این شهر را در خود جای داده‌اند. این آثار صرفاً یادگارهایی از دوره‌های تاریخی نیستند، بلکه می‌توانند بستری برای شناخت تحولات اجتماعی، معماری و فرهنگی منطقه باشند.

زینالی ادامه داد: صیانت از این میراث نیازمند نگاهی جامع است؛ نگاهی که حفاظت و مرمت را در کنار مستندسازی، معرفی عمومی و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی مسئولانه از آثار قرار دهد. اگر بناهای تاریخی از زندگی فرهنگی جامعه فاصله بگیرند، بخش مهمی از ظرفیت آن‌ها برای انتقال هویت و ایجاد ارتباط میان نسل‌ها نیز مغفول می‌ماند.

او با بیان اینکه گردشگری فرهنگی می‌تواند زمینه پیوند میان میراث تاریخی و اقتصاد محلی را فراهم کند، افزود: برخورداری از جاذبه‌های تاریخی به‌تنهایی برای شکل‌گیری یک مقصد گردشگری کافی نیست. معرفی حرفه‌ای جاذبه‌ها، تولید محتوای معتبر، تقویت آگاهی عمومی و توجه به تجربه بازدیدکنندگان، از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر گردشگران و بهره‌مندی جامعه محلی از منافع این حوزه را فراهم کند.

این مسئول صنایع دستی و هنرهای سنتی را نیز بخشی از هویت فرهنگی البرز دانست و گفت: حمایت از هنرمندان، معرفی تولیدات بومی و ایجاد پیوند میان صنایع دستی، سوغات و جاذبه‌های گردشگری می‌تواند به حفظ مهارت‌های سنتی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی کمک کند. در این مسیر، توجه به اصالت، کیفیت و قابلیت معرفی محصولات، اهمیت ویژه‌ای دارد.

زینالی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: پاسداشت هویت تاریخی کرج تنها بر عهده یک دستگاه یا مجموعه مشخص نیست؛ مدیریت شهری، نهادهای فرهنگی، فعالان گردشگری، هنرمندان، رسانه‌ها و شهروندان هر یک می‌توانند در معرفی و صیانت از این سرمایه مشترک نقش داشته باشند. افزایش آگاهی عمومی، زمینه حفاظت پایدارتر از آثار و تقویت تعلق خاطر شهروندان به شهر را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان خاطرنشان کرد: روز فرهنگی کرج زمانی به معنای واقعی خود نزدیک می‌شود که به فرصتی برای شناخت عمیق‌تر گذشته، توجه جدی‌تر به میراث موجود و ترسیم چشم‌اندازی روشن برای آینده تبدیل شود. کرج برای معرفی ظرفیت‌های امروز خود، به شناخت درست ریشه‌های تاریخی و فرهنگی‌اش نیاز دارد و پاسداشت این ریشه‌ها می‌تواند مسیر توسعه گردشگری هویت‌محور و انتقال میراث ارزشمند شهر به نسل‌های آینده را هموار کند.

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