به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی عصر روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار با سردار شجاعی‌نسب، فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای نیروی انتظامی، از مجاهدت‌ها و خدمات شبانه‌روزی کارکنان انتظامی قدردانی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به همکاری‌های مستمر میان اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فرماندهی انتظامی استان اظهار کرد: تعامل و هماهنگی میان دو مجموعه در قالب جلسات متعدد، به‌ویژه نشست‌های ستاد خدمات سفر و جلسات هماهنگی برای تأمین امنیت گردشگران، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی و ایجاد آرامش برای مسافران داشته است.

او همچنین با اشاره به نقش یکی از شهدای انتظامی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یادآور شد: این شهید والامقام علاوه بر خدمت در مجموعه انتظامی، در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و راهنمایی گردشگران نیز فعالیت داشت و تلاش‌های ارزشمندی در این زمینه انجام داده بود.

برآبادی افزود: در راستای پاسداشت یاد و خاطره شهید صانعی‌پور بخشی از آثار ارزشمند و دست‌ساخته‌های این شهید والا مقام در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد تا ضمن معرفی توانمندی‌ها و فعالیت‌های او، یاد و نامش زنده نگه داشته شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با قدردانی از همکاری فرماندهی انتظامی استان در برنامه‌های مشترک فرهنگی و گردشگری، تصریح کرد: برگزاری جلسات هماهنگی امنیت گردشگری، همکاری در ایام پرتردد سفر و مشارکت در برنامه‌های مرتبط با حفاظت از میراث‌فرهنگی، از جمله اقدامات ارزشمندی است که با همراهی و حمایت نیروی انتظامی محقق شده است.

او در پایان با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان و ظرفیت‌های فراوان آن در حوزه گردشگری، تأمین امنیت پایدار را از مهم‌ترین الزامات توسعه این صنعت دانست و بر ضرورت تداوم همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول برای معرفی بهتر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان و افزایش حضور گردشگران تأکید کرد.

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