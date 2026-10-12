۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱

قدردانی مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی از تلاش‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت گردشگران و صیانت از میراث‌فرهنگی

قدردانی مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی از تلاش‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت گردشگران و صیانت از میراث‌فرهنگی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش‌های فرماندهی انتظامی استان، نقش این مجموعه را در تأمین امنیت شهروندان و گردشگران، حفاظت از آثار تاریخی و فراهم‌سازی زمینه توسعه گردشگری استان مؤثر دانست.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی عصر روز  یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار با سردار شجاعی‌نسب، فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای نیروی انتظامی، از مجاهدت‌ها و خدمات شبانه‌روزی کارکنان انتظامی قدردانی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به همکاری‌های مستمر میان اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فرماندهی انتظامی استان اظهار کرد: تعامل و هماهنگی میان دو مجموعه در قالب جلسات متعدد، به‌ویژه نشست‌های ستاد خدمات سفر و جلسات هماهنگی برای تأمین امنیت گردشگران، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی و ایجاد آرامش برای مسافران داشته است.

او همچنین با اشاره به نقش یکی از شهدای انتظامی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یادآور شد: این شهید والامقام علاوه بر خدمت در مجموعه انتظامی، در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و راهنمایی گردشگران نیز فعالیت داشت و تلاش‌های ارزشمندی در این زمینه انجام داده بود.

برآبادی افزود: در راستای پاسداشت یاد و خاطره  شهید صانعی‌پور بخشی از آثار ارزشمند و دست‌ساخته‌های این شهید والا مقام در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد تا ضمن معرفی توانمندی‌ها و فعالیت‌های او، یاد و نامش زنده نگه داشته شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با قدردانی از همکاری فرماندهی انتظامی استان در برنامه‌های مشترک فرهنگی و گردشگری، تصریح کرد: برگزاری جلسات هماهنگی امنیت گردشگری، همکاری در ایام پرتردد سفر و مشارکت در برنامه‌های مرتبط با حفاظت از میراث‌فرهنگی، از جمله اقدامات ارزشمندی است که با همراهی و حمایت نیروی انتظامی محقق شده است.

او در پایان با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان و ظرفیت‌های فراوان آن در حوزه گردشگری، تأمین امنیت پایدار را از مهم‌ترین الزامات توسعه این صنعت دانست و بر ضرورت تداوم همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول برای معرفی بهتر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان و افزایش حضور گردشگران تأکید کرد.

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کد خبر 1405072002205
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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