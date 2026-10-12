به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطاالله اکبری روز دوشنبه ۲۰مهرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه تولیدات بومی، صنایع‌دستی، محصولات محلی، فرهنگ و میراث روستایی برخوردار است و معرفی این توانمندی‌ها نشان می‌دهد که روستاهای استان می‌توانند باتکیه‌بر داشته‌های خود، سهم بیشتری در تولید و رونق اقتصادی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان افزود: راهبرد توسعه استان بر شناسایی مزیت‌های هر منطقه، تقویت مشارکت مردم و تبدیل ظرفیت‌های محلی به فرصت‌های واقعی اشتغال و درآمد استوار است. برگزیده‌شدن غرفه استان در این رویداد ملی را می‌توان بازتابی از همین نگاه دانست؛ نگاهی که مردم و توان اقتصادی مناطق را محور توسعه قرار می‌دهد.

او با اشاره به گستردگی ظرفیت‌های روستایی استان بیان کرد: از سیستان و حاشیه هامون تا بلوچستان و سواحل مکران، هر منطقه برخوردار از قابلیت‌هایی است که با برنامه‌ریزی، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد دسترسی به بازارهای فروش می‌تواند به موتور محرک اقتصاد محلی تبدیل شود.

اکبری ادامه داد: حضور در چنین رویدادهایی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که به ارتباط پایدار میان تولیدکنندگان و بازار، توسعه کسب‌وکارهای روستایی و افزایش درآمد خانوارها منجر شود. هدف این است که توانمندی‌های مردم در سطح معرفی و نمایش باقی نماند و زمینه بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها فراهم شود.

او تأکید کرد: توسعه روستایی با شناسایی ظرفیت‌ها آغاز می‌شود، اما با توانمندسازی مردم، حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی به نتیجه می‌رسد. روستاهای سیستان و بلوچستان از این ظرفیت برخوردارند و باید امکان مؤثرتر آن‌ها در چرخه اقتصاد کشور فراهم شود.

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