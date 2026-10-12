یعقوب صلاحی، فعال رسانه در یادداشتی نوشت: حافظ شیرازی از آن نام‌هایی است که با گذشت قرن‌ها، نه‌تنها از حافظه تاریخی ایرانیان پاک نشده، بلکه همچنان یکی از مهم‌ترین صداهای فرهنگ و ادب ایران در جهان است؛ شاعری که کلماتش از مرزهای زمان و جغرافیا عبور کرده و به زبان مشترک انسان‌هایی از فرهنگ‌ها و سرزمین‌های گوناگون تبدیل شده است. اما در روز بزرگداشت حافظ، این پرسش همچنان باقی است که ما برای پاسداشت این میراث گرانقدر چه کرده‌ایم و تا چه اندازه توانسته‌ایم جایگاه واقعی او را به نسل امروز و جهانیان معرفی کنیم؟

تاریخ و فرهنگ ایران را انسان‌هایی ساخته‌اند که آثار و اندیشه‌هایشان، فراتر از عمر فردی آنان، به حیات خود ادامه داده است. بزرگان علم، ادب، هنر و اندیشه، سرمایه‌هایی هستند که ارزش خدماتشان با گذشت زمان نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در بسیاری موارد ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. در میان این چهره‌ها، شاعران جایگاهی ویژه دارند؛ آنان با زبان، تخیل و اندیشه خود، به احساسات یک ملت شکل داده‌اند، تجربه‌های انسانی را به حافظه جمعی سپرده‌اند و بخشی از هویت فرهنگی جامعه را ساخته‌اند.

حافظ از برجسته‌ترین نمونه‌های این میراث ماندگار است. او قرن‌ها پیش در شیراز زیست، اما شعرش در محدوده زمانه و جغرافیای زندگی او باقی نماند. غزل‌هایش از عشق، رندی، آزادی اندیشه، نقد ریاکاری و پیچیدگی‌های روح انسان سخن می‌گویند؛ مفاهیمی که همچنان برای مخاطب امروز معنا دارند. حافظ تنها شاعری متعلق به گذشته نیست؛ او بخشی از گفت‌وگوی زنده جامعه ایرانی با تاریخ، اخلاق، زیبایی و جهان پیرامون خود است.

حافظ چگونه ایران را به جهان معرفی کرده است؟

نام حافظ برای بسیاری از علاقه‌مندان ادبیات در جهان، دریچه‌ای برای شناخت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است. ترجمه شعرهای او، پژوهش‌های ادبی درباره آثارش و توجه اندیشمندان و نویسندگان دیگر کشورها به جهان فکری او، نشان می‌دهد که ادبیات فارسی ظرفیت آن را دارد که فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی، مخاطب پیدا کند.

حافظ در کنار فردوسی، سعدی، مولانا و دیگر بزرگان ادب فارسی، از چهره‌هایی است که نام ایران را با شعر، اندیشه و زیبایی‌شناسی پیوند زده است. اهمیت این پیوند تنها در شهرت یک شاعر خلاصه نمی‌شود؛ هر بار که مخاطبی در گوشه‌ای از جهان با غزل حافظ آشنا می‌شود، فرصتی برای شناخت زبان فارسی، تاریخ ادبی ایران و بخشی از تجربه فرهنگی مردمی فراهم می‌شود که این آثار را پدید آورده‌اند.

حافظ همچنین نمونه‌ای روشن از توانایی فرهنگ ایرانی برای عبور از مرزهای تاریخی است. شعر او در طول قرن‌ها خوانده شده، شرح و تفسیر شده و در موقعیت‌های مختلف زندگی ایرانیان حضور داشته است. دیوان حافظ در خانه‌های بسیاری از ایرانیان جایگاهی فراتر از یک کتاب ادبی پیدا کرده و فال حافظ در شب یلدا و مناسبت‌های خانوادگی، به سنتی فرهنگی تبدیل شده است. کمتر شاعری را می‌توان یافت که هم در محافل تخصصی ادبیات حضور داشته باشد و هم در لحظه‌های ساده و صمیمی زندگی مردم، همدم آنان شود.

این جایگاه، حاصل یک اتفاق زودگذر یا محصول تبلیغات یک دوره خاص نیست؛ حافظ در گذر قرن‌ها، با قدرت زبان و عمق اندیشه خود، به یکی از ارکان هویت فرهنگی ایران تبدیل شده است. میراثی که چنین ماندگاری‌ای دارد، طبیعتاً به توجهی فراتر از بزرگداشت‌های تقویمی نیازمند است.

وقتی میراث ماندگار داریم، چرا در معرفی آن کم‌کاری می‌کنیم؟

پرسش اصلی اینجاست که ما در برابر چنین سرمایه‌ای چه مسئولیتی داریم؟ آیا صرف برگزاری مراسم بزرگداشت، انتشار چند مطلب مناسبتی و بازخوانی چند غزل برای پاسداشت جایگاه حافظ کافی است؟ آیا توانسته‌ایم ظرفیت‌های ادبیات فارسی را متناسب با امکانات گسترده رسانه‌ای و ارتباطی امروز به مخاطبان ایرانی و خارجی معرفی کنیم؟

واقعیت این است که میان عظمت میراث ادبی ایران و شیوه‌های معرفی آن در دنیای امروز، هنوز فاصله‌ای قابل تأمل وجود دارد. این فاصله لزوماً به معنای نبود فعالیت‌های ارزشمند نیست؛ پژوهشگران، استادان دانشگاه، مترجمان، ناشران، نهادهای فرهنگی و فعالان ادبی در داخل و خارج از کشور تلاش‌های مهمی انجام داده‌اند. با این حال، مسئله آن است که این تلاش‌ها تا چه اندازه به یک برنامه منسجم، پیوسته و مخاطب‌محور برای معرفی جهانی فرهنگ ایران تبدیل شده‌اند.

امروز جهان با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر است. شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدئویی، کتاب‌های الکترونیکی، پادکست‌ها و ابزارهای نوین ارتباطی، امکان معرفی آثار ادبی را به مخاطبانی فراهم کرده‌اند که شاید هیچ‌گاه به کتابخانه‌ای با منابع فارسی دسترسی نداشته باشند. در چنین شرایطی، آیا نمی‌توان غزل‌های حافظ را با ترجمه‌های دقیق و هنرمندانه، روایت‌های تصویری جذاب، مستندهای کوتاه، برنامه‌های صوتی و محتوای چندزبانه به نسل تازه‌ای از مخاطبان معرفی کرد؟

مسئله فقط انتشار متن شعر یا ارائه ترجمه‌ای از آن نیست. حافظ برای مخاطب غیرایرانی، در کنار زیبایی شعر، به زمینه تاریخی و فرهنگی نیاز دارد؛ باید دانست که واژه‌ها و نمادهای شعر او چه جایگاهی در سنت ادبی ایران دارند، چرا نقد ریاکاری در آثارش برجسته است و چگونه توانسته است تجربه‌های فردی را به زبانی با قابلیت درک فراتر از مرزها بیان کند. معرفی درست یک شاعر بزرگ، نیازمند پیوند میان دانش تخصصی، روایت هنری و شناخت مخاطب است.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که معرفی جهانی ادبیات ایران، کاری مقطعی و مناسبتی نیست. اگر قرار است حافظ و دیگر بزرگان ادب فارسی در جهان بیشتر شناخته شوند، باید برای ترجمه حرفه‌ای آثار، حمایت از ناشران و مترجمان، تولید محتوای استاندارد، حضور در رویدادهای بین‌المللی کتاب و ادبیات و ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برنامه داشت. در این مسیر، همکاری نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها، مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی می‌تواند به نتیجه‌ای ماندگارتر از فعالیت‌های پراکنده و کوتاه‌مدت منجر شود.

از حافظ تا فردوسی؛ ظرفیت بزرگان ادب برای توسعه گردشگری ادبی

ظرفیت حافظ و دیگر چهره‌های برجسته ادبیات ایران به حوزه فرهنگ و معرفی هویت ملی محدود نمی‌شود؛ این شخصیت‌ها می‌توانند به یکی از محورهای توسعه گردشگری فرهنگی و ادبی کشور نیز تبدیل شوند. زندگی، آثار و میراث شخصیت‌های برجسته تاریخی و ادبی، در صورت برنامه‌ریزی مناسب، قابلیت تبدیل شدن به مسیرهای گردشگری هدفمند را دارند؛ مسیرهایی که گردشگران را از کتاب و روایت به مکان‌ها، بناها، شهرها و جغرافیای شکل‌گیری یک اثر ادبی پیوند می‌دهند.

در ایران نیز حافظ می‌تواند نقطه آغاز طراحی و توسعه چنین مسیرهایی باشد؛ مسیری که از آرامگاه او در شیراز آغاز شود و با معرفی دیگر جلوه‌های تاریخی، فرهنگی و ادبی این شهر ادامه یابد. شیراز تنها شهر حافظ نیست؛ این شهر با سعدی، باغ‌های تاریخی، بناهای ارزشمند، سنت‌های ادبی و میراث معماری خود، ظرفیت شکل‌گیری یک مسیر جامع گردشگری ادبی و فرهنگی را دارد؛ مسیری که بتواند گردشگر را با پیوند میان شعر، تاریخ، معماری و زندگی اجتماعی آشنا کند.

این ظرفیت به حافظ و شیراز محدود نیست. فردوسی و توس، خیام و نیشابور و دیگر چهره‌های نامدار ادب فارسی، هر یک می‌توانند زمینه‌ساز طراحی مسیرهای گردشگری ادبی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور باشند. با توجه به پراکندگی جغرافیایی این شخصیت‌ها و آثار مرتبط با آنان، می‌توان شبکه‌ای از مقاصد گردشگری طراحی کرد که شهرها و استان‌های مختلف را در قالب روایت‌های ادبی و تاریخی به یکدیگر پیوند دهد.

چنین مسیرهایی می‌توانند خانه‌های مشاهیر، آرامگاه‌ها، موزه‌ها، کتابخانه‌های تاریخی، بناهای ارزشمند، محوطه‌های فرهنگی و رویدادهای ادبی را دربر بگیرند. برای مثال، گردشگری که با هدف شناخت حافظ به شیراز سفر می‌کند، می‌تواند با برنامه‌ای هدفمند از دیگر جاذبه‌های فرهنگی شهر نیز بازدید کند و تجربه‌ای فراتر از حضور در یک مکان تاریخی داشته باشد. همین الگو قابلیت اجرا در شهرهای دیگر را نیز دارد و می‌تواند به توزیع متوازن‌تر منافع گردشگری در مناطق مختلف کشور کمک کند.

البته شکل‌گیری چنین ظرفیتی به نام‌گذاری چند مسیر یا معرفی چند آرامگاه محدود نمی‌شود. طراحی مسیرهای گردشگری ادبی نیازمند پژوهش تاریخی، تدوین روایت‌های معتبر، آموزش راهنمایان متخصص، تولید محتوای چندزبانه، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و همکاری میان نهادهای میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فعالان بخش خصوصی است.

برگزاری رویدادهای ادبی، نشست‌های تخصصی، شب‌های شعر، تورهای روایت‌محور و برنامه‌های فرهنگی نیز می‌تواند این مسیرها را از بازدیدهای معمول فراتر ببرد. در این الگو، گردشگر تنها به دیدن یک آرامگاه یا بنای تاریخی نمی‌رود، بلکه با جهان فکری یک شاعر، زمینه تاریخی شکل‌گیری آثار او و پیوند میان ادبیات و زندگی مردم آشنا می‌شود.

این رویکرد علاوه بر تقویت گردشگری داخلی، می‌تواند برای جذب گردشگران خارجی علاقه‌مند به ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران نیز مؤثر باشد. آشنایی با حافظ، فردوسی، سعدی و دیگر شاعران بزرگ می‌تواند انگیزه‌ای برای سفر به شهرهای مرتبط با زندگی و آثار آنان ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر این ظرفیت با معرفی حرفه‌ای در بازارهای گردشگری خارجی همراه شود.

از این منظر، ادبیات فارسی تنها میراثی برای خواندن و پژوهش نیست؛ ظرفیتی برای توسعه فرهنگی، اقتصادی و گردشگری نیز به شمار می‌رود. چهره‌های بزرگ ادبی ایران می‌توانند به شناخته‌شدن شهرها، تقویت هویت محلی، رونق کسب‌وکارهای فرهنگی و افزایش ماندگاری گردشگران کمک کنند. پرسش اینجاست که چرا با وجود چنین سرمایه‌ای، هنوز از همه ظرفیت‌های آن برای طراحی محصولات گردشگری ادبی و معرفی ایران بهره کافی نبرده‌ایم؟

بزرگان فرهنگ را نباید فقط در مناسبت‌ها به یاد آورد

یکی از آسیب‌های رایج در مواجهه با سرمایه‌های فرهنگی، محدود شدن توجه عمومی و رسمی به مناسبت‌های تقویمی است. در چنین وضعیتی، نام بزرگان فرهنگ در روزهای خاص بیشتر شنیده می‌شود، اما پس از پایان مراسم، دوباره به حاشیه می‌رود. این در حالی است که میراث فرهنگی برای زنده ماندن، به ارتباط روزانه با زندگی مردم نیاز دارد.

حافظ را نباید تنها در روز بزرگداشتش به یاد آورد؛ همان‌گونه که فردوسی، سعدی، مولانا و دیگر چهره‌های بزرگ ادبیات ایران نیز نباید صرفاً به نام‌هایی در تقویم فرهنگی کشور تبدیل شوند. آثار این بزرگان باید در نظام آموزشی، تولیدات رسانه‌ای، برنامه‌های فرهنگی، فعالیت‌های کتاب‌خوانی و ارتباط نسل جوان با زبان فارسی حضوری مؤثر داشته باشند.

البته حفظ میراث ادبی به معنای تکرار صرف گذشته نیست. نسل امروز باید بتواند با زبان و پرسش‌های خود به سراغ این آثار برود. اگر حافظ همچنان خوانده می‌شود، بخشی از دلیل آن ظرفیت شعر او برای برقراری ارتباط با دغدغه‌های انسان در دوره‌های مختلف است. بنابراین، معرفی او به نسل جدید باید از مسیر فهم و گفت‌وگو بگذرد، نه فقط حفظ کردن ابیات یا برگزاری مراسم رسمی.

در این میان، رسانه‌ها مسئولیتی مهم بر عهده دارند. رسانه می‌تواند از مناسبت‌های فرهنگی فراتر برود و با تولید گزارش‌های تحلیلی، گفت‌وگو با پژوهشگران، معرفی نسخه‌های معتبر دیوان حافظ، بررسی ترجمه‌های گوناگون و روایت تاریخ زندگی و اندیشه او، مخاطب را به شناختی عمیق‌تر برساند. فضای مجازی نیز این امکان را فراهم کرده است که چنین محتوایی با قالب‌های متنوع و به زبان‌های مختلف در دسترس قرار گیرد. آنچه اهمیت دارد، کیفیت محتوا، دقت علمی و استمرار در تولید و انتشار آن است.

همچنین پیوند میان فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری می‌تواند زمینه‌ای برای حضور پررنگ‌تر این میراث در زندگی اجتماعی فراهم کند. اگر روز بزرگداشت حافظ با برنامه‌های مستمر معرفی ادبیات، طراحی تجربه‌های گردشگری، تولید محتوای خلاقانه و مشارکت جامعه محلی همراه شود، آثار آن می‌تواند از محدوده یک روز فراتر برود و در طول سال ادامه پیدا کند.

پاسداشت حافظ، پاسداشت بخشی از هویت ایرانی است

حافظ برای ایران چه کرده است؟ او با شعر خود، بخشی از حافظه تاریخی و عاطفی ایرانیان را شکل داده، به زبان فارسی جلوه‌ای ماندگار بخشیده و میراثی آفریده است که هنوز ظرفیت گفت‌وگو با انسان امروز را دارد. او از جمله چهره‌هایی است که فرهنگ ایران را از راهی متفاوت از سیاست و قدرت به جهان معرفی کرده است؛ از راه زبان، اندیشه، زیبایی و تجربه مشترک انسانی.

در مقابل، ما چه کرده‌ایم؟ بی‌تردید، تلاش‌های ارزشمند بسیاری برای حفظ، تصحیح، تفسیر و معرفی آثار حافظ صورت گرفته است و نمی‌توان این کوشش‌ها را نادیده گرفت. اما پرسش انتقادی همچنان پابرجاست: آیا به اندازه ظرفیت این میراث، برای معرفی آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؟ آیا از امکانات رسانه‌ای و فناوری‌های نوین به شکلی هدفمند بهره برده‌ایم؟ آیا برای ترجمه و انتشار آثار ادبی ایران در جهان، برنامه‌ای پیوسته و قابل ارزیابی داشته‌ایم؟ آیا توانسته‌ایم حافظ را چنان‌که شایسته جایگاه اوست، به نسل تازه و مخاطبان جهانی معرفی کنیم؟ و آیا ظرفیت نام و آثار او را به فرصتی برای توسعه گردشگری فرهنگی و ادبی تبدیل کرده‌ایم؟

این پرسش‌ها از سر انکار تلاش‌های انجام‌شده نیست؛ از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که میراثی با چنین ارزش و اعتباری، ظرفیت بیشتری برای معرفی و اثرگذاری دارد. فرهنگ ایران برای شناساندن خود به جهان، تنها به معرفی بناهای تاریخی، محوطه‌های باستانی و جاذبه‌های گردشگری نیاز ندارد؛ ادبیات و هنر نیز از مهم‌ترین مسیرهای شناخت ایران هستند. چه‌بسا یک غزل حافظ بتواند مخاطبی را به خواندن زبان فارسی، شناخت تاریخ ایران یا سفر به شیراز علاقه‌مند کند.

همین پیوند میان ادبیات و سفر می‌تواند فرصت تازه‌ای برای بازتعریف محصولات گردشگری کشور ایجاد کند. وقتی یک شاعر پس از قرن‌ها همچنان مخاطب دارد، می‌توان از این علاقه برای معرفی شهرها، میراث تاریخی، هنرهای بومی و تجربه‌های فرهنگی ایران بهره گرفت؛ البته به شرط آنکه این کار با پژوهش، برنامه‌ریزی و احترام به اصالت میراث انجام شود.

روز بزرگداشت حافظ فرصتی است برای فراتر رفتن از ستایش‌های تکراری و اندیشیدن به مسئولیت امروز ما در برابر میراثی که به امانت در اختیارمان قرار گرفته است. ارزش حافظ فقط به این نیست که قرن‌ها پیش شعرهایی ماندگار سروده؛ ارزش او در این است که شعرش هنوز زنده است و همچنان می‌تواند ایران را به جهان معرفی کند.

حافظ کار خود را در تاریخ فرهنگ ایران انجام داده است؛ اکنون نوبت ماست که سهم خود را ادا کنیم. پاسداشت واقعی او نه فقط در نام‌گذاری یک روز، برگزاری یک مراسم یا بازخوانی چند بیت، بلکه در شناخت عمیق‌تر آثارش، پیوند دادن نسل جدید با شعر

او، معرفی شایسته این سرمایه فرهنگی به جهان و بهره‌گیری مسئولانه از ظرفیت آن برای توسعه گردشگری ادبی معنا پیدا می‌کند.

شاید در روز بزرگداشت حافظ، به‌جای آنکه فقط از بزرگی او بگوییم، بهتر باشد از خود بپرسیم برای ماندگاری و شناخته‌شدن این بزرگی چه کرده‌ایم؛ پرسشی که پاسخ آن می‌تواند معیاری برای سنجش نسبت ما با میراث‌فرهنگی ایران باشد.

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