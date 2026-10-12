مهدی بهاروند رئیس اداره توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به اهمیت گردشگری روستایی در توسعه گردشگری کشور گفت: گردشگری روستایی یکی از مهم‌ترین محصولات گردشگری ایران و از مزیت‌های رقابتی کشور در بازار جهانی به شمار می‌رود و از این رو، روستاها در برنامه‌ریزی‌های گردشگری داخلی و ورودی به عنوان یکی از مقاصد اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

او افزود: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر در حوزه گردشگری روستایی، به صورت همزمان توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی را دنبال کرده است.

به گفته بهاروند، روستاهای ایران در حوزه‌های طبیعی، تاریخی، میراث فرهنگی و صنایع دستی دارای ظرفیت‌ها و جایگاه‌های بین‌المللی هستند و در کنار توجه به ایجاد برند بین‌المللی برای روستاها، باید به روستا به عنوان یک هویت اجتماعی و یک پهنه جغرافیایی ویژه نیز توجه شود.

او ادامه داد: توسعه گردشگری می‌تواند در مواجهه با چالش‌هایی مانند کاهش جمعیت روستاها، مهاجرت ناشی از محدودیت‌های اشتغال و مسائل اقلیمی، نقش مؤثری ایفا کند. بر همین اساس، گردشگری به عنوان یکی از عوامل جلوگیری از مهاجرت و کمک به اشتغال و معیشت جوامع روستایی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اداره توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری با اشاره به توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاها اظهار کرد: بیش از چهار هزار اقامتگاه بوم‌گردی در روستاهای کشور ایجاد شده که بخش قابل توجهی از آنها توسط مردم محلی مدیریت می‌شوند و در برخی مناطق، زمینه شکل‌گیری معیشت نسبتاً پایدار را فراهم کرده‌اند.

او گفت: توسعه این تأسیسات در برخی روستاها به کنترل جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و حتی در مواردی به مهاجرت معکوس منجر شده و موجب رونق کسب‌وکارهای محلی شده است.

بهاروند با بیان اینکه گردشگری روستایی تنها به اقامتگاه‌های بوم‌گردی محدود نمی‌شود، افزود: فعالیت راهنمایان محلی، ایجاد مزارع گردشگری و سایر کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری موجب شده است اقتصاد مکملی در کنار کشاورزی و دامداری در روستاها شکل بگیرد و جامعه محلی بتواند درآمدهای بیشتری کسب کند.

تأکید سازمان ملل گردشگری بر پایداری اقتصادی روستاها

او همچنین به پروژه «بهترین روستاهای گردشگری جهان» اشاره کرد و گفت: این پروژه از سال ۲۰۲۱ توسط سازمان گردشگری ملل متحد آغاز شده و شاخص‌های متنوعی برای ارزیابی روستاها دارد که یکی از مهم‌ترین آنها پایداری اقتصادی است.

رئیس اداره توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری ادامه داد: در این ارزیابی، موضوعاتی مانند اشتغال خانوارهای روستایی، حضور جوانان، فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حوزه گردشگری و صنایع وابسته و همچنین اقامتگاه‌هایی با بهره‌گیری از معماری و شیوه‌های سنتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گفته او، توجه سازمان‌های بین‌المللی به ابعاد اقتصادی گردشگری روستایی نشان می‌دهد که فعال بودن این حوزه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع محلی، نقش مهمی در حفظ جمعیت و هویت روستاها دارد.

معرفی سالانه ۸ روستای ایرانی به رقابت جهانی

بهاروند با اشاره به حضور ایران در طرح «بهترین روستاهای گردشگری جهان» گفت: ایران هر سال هشت روستا را به سازمان گردشگری ملل متحد معرفی می‌کند تا به عنوان نمایندگان کشور در این رقابت جهانی حضور داشته باشند.

رئیس اداره توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری افزود: تاکنون روستاهای کندوان در آذربایجان شرقی، اصفهک در خراسان جنوبی، کندلوس در مازندران، شفیع‌آباد در کرمان و سهیلی در هرمزگان توانسته‌اند این عنوان جهانی را کسب کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد: زنجیره ارزش و زنجیره خدمات گردشگری که در حوزه اقتصاد گردشگری در مناطق روستایی شکل گرفته، نقش مهمی در انتخاب این روستاها داشته است و امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند.

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