رونمایی از پوستر «فاصله کانونی»

به گزارش میراث آریا، فیلم کوتاه «فاصله کانونی» به نویسندگی و کارگردانی ستاره آزاد و تهیه کنندگی ستاره آزاد و پیمان خزلی پس از پایان فیلمبرداری و سپری کردن مراحل فنی، در چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به رقابت می‌پردازد.

هم زمان با نزدیک شدن به این رویداد سینمایی، پوستر این فیلم با طراحی محمد تقی‌پور منتشر شد.

در این اثر پویان مکری و سپیده مذهب به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان «فاصله‌کانونی» آمده‌است:

میگن انسان وقتی متولد میشه یه لوح سفیده، و من میگم خاطرات تمشکن؛ و تو خوب میدونی اثر تمشک روی لوح سفید رو…

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از:

مدیر فیلمبرداری: علی سامان، برنامه ریز و دستیار یک کارگردان: مهدی سلیمانی، تدوین: امین قربان‌زاده، موسیقی: پیام آزادی، طراح صحنه: عماد نجفی، مدیرصدابرداری: امیرحسین محمودی، عکاس: ارمیا واحدی، طراحی و ترکیب صدا: مجید امینی، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، طراح گریم: مجتبی رحمانی، مجری طرح: پیمان خزلی، دستیار اول فیلمبردار: امیرحسین واحدی، گروه فیلمبرداری: امیرحسین شیرپور،‌امیرمحمد شیرپور، مریم فلاطونی، محراب سبزی، حامد موسوی موحد، دستیار صدا: محمد محمودی، پخش بین‌الملل: مریم بحرالعلومی، مشاور رسانه‌ای: عرفان صدیقیان، طراح لوگوتایپ: مهدی سعیدی،

انتهای پیام/