به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: پروژه مرمت و احیای خانه خاندان موذن‌زاده اردبیلی که از تیرماه سال جاری آغاز شده بود، در فاز دوم و با پیشرفت قابل قبول ادامه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای احیای این اثر هزینه شده است، افزود: عملیات استحکام بخشی قسمت‌های مختلف این بنا پیش از این انجام شده و در حال حاضر اجرای دیوارهای بخش اصلی در حال اتمام است.

او تاکید کرد: همچنین یکی از اقدامات اجرایی این مجموعه احیای قسمت نمای ساختمان بر اساس طرح اصالت اثر است که این بخش از پروژه نیز در حال اجراست تا پس از پایان شاهد اثری همانند طرح اولیه و اصلی اثر باشیم.

جباری ادامه داد: این خانه تاریخی که به عنوان خانه موزه خاندان موذن‌زاده بهره‌برداری خواهد شد محل زندگی این خاندان اردبیلی به ویژه مرحوم رحیم و سلیم موذن زاده از مفاخر هنری و مذهبی کشور بوده و به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی مربوط بوده و در سال ۱۳۹۸ با شماره ۳۲۵۴۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

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