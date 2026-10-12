به گزارش میراث آریا، پرستو عرفان‌منش پژوهشگر و مسئول آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در این باره اعلام کرد: زیست‌فناوری امروز به یکی از حوزه‌های اثرگذار در توسعه علوم میان‌رشته‌ای تبدیل شده است؛ حوزه‌ای که ظرفیت آن از مطالعات زیستی و ژنتیکی و شناسایی عوامل زیستی تا توسعه روش‌های تشخیصی، فناوری‌های نوین آزمایشگاهی و کاربردهای تخصصی در حفاظت از میراث‌فرهنگی و منابع تاریخی گسترش یافته است.

او افزود: برگزاری نشست سالیانه تخصصی زیست‌فناوری در همین راستا و با هدف ایجاد زمینه‌ای برای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی کشور، تبادل تجربیات تخصصی و شکل‌گیری ارتباط مؤثر میان مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

این پژوهشگر با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های آزمایشگاهی در توسعه پژوهش‌های نوین اظهار کرد: برخورداری از تجهیزات و امکانات تخصصی، زمانی می‌تواند به توسعه واقعی پژوهش و فناوری منجر شود که در کنار آن، سازوکار مناسبی برای تبادل دانش، معرفی ظرفیت‌ها، اشتراک تجربیات و ارتباط میان متخصصان و مراکز آزمایشگاهی وجود داشته باشد.

عرفان‌منش افزود: یکی از اهداف اصلی این نشست، ایجاد فضایی برای گفت‌وگوی تخصصی میان مجموعه‌هایی است که هر یک بخشی از ظرفیت علمی و آزمایشگاهی کشور را در اختیار دارند. این ارتباط می‌تواند به شناسایی نیازهای پژوهشی، تعریف پروژه‌های مشترک، استفاده بهینه‌تر از تجهیزات و زیرساخت‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌آزمایشگاهی منجر شود.

به گفته او، در این نشست ظرفیت‌ها و خدمات تخصصی آزمایشگاهی در حوزه زیست‌فناوری مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتی همچون فناوری‌های نوین آزمایشگاهی، روش‌های تشخیص و شناسایی عوامل زیستی، مطالعات ژنتیکی و میکروبیولوژیک و کاربرد این فناوری‌ها در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی بررسی خواهد شد.

عرفان منش تصریح کرد: از دیگر محورهای مورد توجه در این برنامه، تقویت پیوند میان زیست‌فناوری و حوزه‌های میان‌رشته‌ای است. در این چارچوب، ارتباط زیست‌فناوری با ژنتیک، میکروبیولوژی، زیست‌شناسی، زیست‌باستان‌شناسی و علوم حفاظت و مرمت می‌تواند زمینه‌های جدیدی را برای انجام مطالعات کاربردی و توسعه خدمات تخصصی آزمایشگاهی فراهم کند.

مسئول آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی با تأکید بر اهمیت این رویکرد گفت: حوزه میراث فرهنگی نیز به‌طور روزافزون نیازمند بهره‌گیری از روش‌های دقیق و نوین زیستی و آزمایشگاهی است. شناسایی عوامل بیولوژیکی، مطالعات ژنتیکی و میکروبی، پایش عوامل فرسودگی و توسعه روش‌های تشخیصی، از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های زیست‌فناوری و شبکه آزمایشگاهی کشور بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: از این منظر، ارتباط میان آزمایشگاه‌های تخصصی، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و شبکه آزمایشگاهی کشور، صرفاً یک ارتباط اجرایی نیست؛ بلکه می‌تواند به شکل‌گیری یک زیست‌بوم پژوهشی مشترک و تعریف مسیرهای جدید برای همکاری علمی و فناورانه منجر شود.

بر اساس این گزارش، شناسایی زمینه‌های مشترک پژوهشی، توسعه همکاری‌های بین‌آزمایشگاهی و بین‌رشته‌ای، معرفی فناوری‌ها و روش‌های نوین آزمایشگاهی، بررسی چالش‌های موجود در مسیر توسعه خدمات تخصصی و استفاده بهینه‌تر از تجهیزات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور از مهم‌ترین اهداف این نشست به شمار می‌رود.

این برنامه با حضور اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، متخصصان علوم آزمایشگاهی و زیست‌فناوری، مسئولان و کارشناسان آزمایشگاه‌ها، مدیران مراکز پژوهشی، کارشناسان شبکه آزمایشگاهی کشور، متخصصان ژنتیک، میکروبیولوژی و زیست‌شناسی، کارشناسان حوزه حفاظت و مرمت و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار خواهد شد.

نشست سالیانه تخصصی زیست‌فناوری همچنین می‌تواند بستری برای شناسایی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده آزمایشگاه‌های تخصصی، اشتراک تجربه میان مراکز علمی و ایجاد ارتباط میان نیازهای پژوهشی و توانمندی‌های موجود باشد؛ رویکردی که در صورت تداوم، امکان تبدیل این نشست به یک بستر مستمر برای شبکه‌سازی علمی و توسعه همکاری‌های تخصصی را فراهم خواهد کرد.

این نشست به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود و تلاش دارد با ایجاد یک فضای تخصصی برای گفت‌وگو و تبادل تجربه، گامی در جهت تقویت جایگاه زیست‌فناوری در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور بردارد.

انتهای پیام/