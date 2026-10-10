اکران مستند «کابوک» در پردیس سینمایی چارسو

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «کابوک» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به کارگردانی جعفر صادقی و با کارشناسی رامتین شهبازی، یکشنبه ۱۹ مهرماه، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو در ادامه برنامه‌های «یک روز با مستند» اکران می‌شود.

این مستند به ماجرای حضور هزاران پرنده در باغ پرتقالی در یکی از روستاهای نزدیک گرگان می‌پردازد؛ پرندگانی که برای لانه‌سازی و تخم‌گذاری به این باغ پناه آورده‌اند. این اتفاق نگرانی صاحبان باغ، هفت برادر و پدرشان، را درباره احتمال آسیب دیدن درختان برانگیخته است.

«کابوک» جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را در کارنامه دارد. تماشای این فیلم برای عموم آزاد و رایگان است.

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