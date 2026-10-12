۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۱

آیین «اصغر صغیر» طبس در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

آیین «اصغر صغیر» طبس در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ثبت آیین «اصغر صغیر» شهرستان طبس در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریبا کاهنی روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آیین «اصغر صغیر» از جمله آیین‌های مذهبی و سنتی شهرستان طبس است که با مشارکت مردم و با تکیه بر باورها و اعتقادات مذهبی، نسل به نسل منتقل شده و همچنان جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عزاداری مردم این منطقه دارد.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این آیین از شب نهم محرم، با گل‌آرایی و تزئین گهواره در منزل شخصی یکی از بزرگان شهرستان آغاز می‌شود. مردم نیز با توجه به نذر و ارادت خود، پارچه و گل به محل برگزاری مراسم می‌آورند و در آماده‌سازی گهواره مشارکت می‌کنند.

او ادامه داد: در روز نهم محرم، نوزادی چندماهه، معمولاً بین یک تا سه ماه، در گهواره قرار می‌گیرد و دو کودک پنج تا شش‌ساله در کنار آن مراقبت از نوزاد را بر عهده دارند. سپس گهواره به یکی از هیئت‌های عزاداری قدیمی شهرستان منتقل می‌شود و مردم و هیئت‌های عزاداری تا هنگام اذان ظهر با حضور در کنار گهواره به نوحه‌خوانی و عزاداری می‌پردازند.

کاهنی با اشاره به ارزش‌های فرهنگی و مردم‌شناختی این آیین بیان کرد: باورهای مذهبی، مشارکت اجتماعی و استمرار برگزاری مراسم در طول نسل‌ها از جمله ویژگی‌هایی است که به این آیین هویت بخشیده و زمینه ثبت آن را در فهرست میراث ناملموس کشور فراهم کرده است.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پاسداشت آیین‌های بومی و مذهبی خراسان جنوبی گفت: صیانت از میراث ناملموس، تنها به ثبت ملی این آیین‌ها محدود نمی‌شود، بلکه معرفی، مستندسازی و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حمایت از این سنت‌ها می‌تواند زمینه پیوند نسل امروز با فرهنگ، باورها و پیشینه پرافتخار نیاکان را فراهم کند.

کاهنی خاطرنشان کرد: آیین «اصغر صغیر» در طبس به‌صورت نسل‌به‌نسل و از پدر به فرزندان ذکور خانواده منتقل شده و خادمان امروز این مراسم، فرزندان و بازماندگان نسل‌های پیشین هستند؛ موضوعی که نقش خانواده را در حفظ و تداوم این میراث فرهنگی برجسته می‌کند.

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کد خبر 1405072002219
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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